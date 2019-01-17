Владимир Жириновский: «Скучно молдавскому спортсмену в Молдавии — ему надо в Якутию забраться и там замерзнуть!»

Российский политик прокомментировал забег Дмитрия Волошина в Оймяконе [видео]

Депутат Госдумы России Владимир Жириновский прокомментировал забег Дмитрия Волошина в Оймяконе.

«Спортсмен из Молдавии Волошин в Якутии «Полюс Холода», Оймякон. -60°C бежит 50 км за 6 часов. Ну, врачи должны же что-то сказать ему. Он же застудил весь свой организм. -60°C он же вдыхал каждую секунду огромный объем сверххолодного воздуха. Если не проследить за ним — он умрет от этого переохлаждения. Но звучит! Мы же сейчас о нем говорим, все говорят! Скучно ему в Молдавии — солнце, тепло, виноград — надо в Якутию забраться и там замерзнуть. Вот тогда он как бы будет у нас звучать! Тоже самое в Эльбрусе горнолыники гибнут каждый год, - сказал Владимир Жириновский.

Незамерзающие сердца. Спортсмен бежал 6 часов при температуре -60°C, чтобы мир узнал о маленькой девочке Еве, которая борется с ДЦП

Напомним, молдавский спортсмен Дмитрий Волошин пробежал 50 км при температуре -60°C в Оймяконском улусе Якутии (РФ) при температуре -60°C. Он стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию за шесть часов при экстремально низкой температуре.

Экстремальный забег прошел в рамках проекта Unfrozen, инициированном Волошиным с целью привлечения внимания к проблеме детского центрального паралича (ДЦП) и сбора средств для помощи четырехлетней Еве Письменюк, страдающей этим заболеванием.

ПАВЕЛ МУНТЯН