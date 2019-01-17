Ученые: компьютерные игры помогают избавиться от болезненных воспоминаний

Врачи ищут доступные и дешевые методы, способные облегчить навязчивые симптомы. Оказалось, что простая компьютерная игра может стать выходом.

Существующие схемы лечения посттравматического синдрома (ПТСД) достаточно хорошо отработаны и эффективны. Однако ресурсов психологической помощи не хватает для всех пациентов даже в странах, где эта служба хорошо развита. Поэтому врачи ищут доступные и дешевые методы, способные облегчать навязчивые симптомы. Оказалось, что простая компьютерная игра может стать выходом.

Несколько лет назад профессор Каролинского института в Швеции Эмили Холмс заметила, что тетрис помогает здоровым людям забывать о «киноужастиках», если дать им поиграть сразу после фильма. Новое исследование провели уже с участием пациентов с ПТСД.

Посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство, также ПТСД – это болезненное состояние психики, которое возникает у перенесших критическую ситуацию. К этому относятся войны, различного рода катастрофы и другие опасные и стрессовые происшествия. В частности, обозначение «афганский» или «вьетнамский» синдром относится как раз к психологическим проблемам военных и гражданского населения, прошедших через ужасы этих конфликтов. Одним из основных симптомов являются непроизвольные воспоминания о произошедшем, так называемые флэшбеки, которые могут заметно вмешиваться в нормальную жизнь человека.

В ходе исследования пациентов просили записывать на листке бумаги свои травматичные воспоминания и сразу после этого 25 минут играть в тетрис. Параллельно участники также проходили обычное в этих случаях лечение. Для отслеживания флешбеков они также вели дневники, в которые вносили все эпизоды.

Спустя несколько недель у 16 из 20 человек, принявших участие в эксперименте, уменьшалось число возвращающихся воспоминаний. Причем, именно тех, что записывались перед игрой. Частота появления флэшбеков уменьшилась на 64%. Воспоминания, над которыми такая работа не проводилась, возвращались лишь на 11% реже.

Как это работает?

Исследователи выдвинули предположение, что флэшбеки «используют» те же зрительные зоны головного мозга, что и игры. Именно они активируются при возникновении воспоминания. Фактически, человек видит и переживает какую-то ситуацию заново. Когда человек играет в тетрис, то активно забирает ресурсы у тех же отделов мозга и не дает болезненному воспоминанию возвратиться. Если не давать флэшбекам появляться достаточно регулярно, то постепенно «стираются» нейронные пути, в которых они зашифрованы. По тому же принципу мы забываем те действия, которые не повторяем регулярно.

Разумеется, это первое исследование и потребуются более масштабные эксперименты для установления точной ценности этого открытия. Более того, отмечается, что такое вмешательство не может стать заменой полноценной терапии ПТСД, а только в лучшем случае поможет справиться с одним из симптомов.

Йога и медитация в помощь

Есть и другие техники для борьбы с психологическими расстройствами. Йога и медитация нередко возникают в медицинской литературе как вариант дополнительной помощи при психологических проблемах, в том числе посттравматическом синдроме. В 2017 году было опубликовано исследование, обобщившее работы, в фокусе которых было влияние йоги и различных видов медитации на страдающих ПТСД пациентов. В 19 исследованиях было выявлено положительное влияние подобных дополнений к обычному лечению синдрома. Учитывая, что для йоги и медитации не требуется оборудования, помещений или обученного персонала, эти практики являются дешевым и доступным методом, позволяющим пациентам улучшать свое состояние даже тогда, когда врачей нет рядом.

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Пять советов, как снять стресс

Различные стрессовые ситуации случаются с каждым из нас, и для многих это ежедневная практика. Есть несколько простых, подкрепленных научными данными, техник, которые позволяют немного расслабиться и «разгрузить голову».

1. Дышите глубже

Глубокие размеренные вдохи и выдохи – в ритме примерно 6 раз в минуту - помогают снять напряжение. Нужно почувствовать, как расправляется грудная клетка при поступлении воздуха и как диафрагма и легкие выталкивают его обратно. Так на уровне физиологии можно справиться с учащенным дыханием и уменьшить число сердечных сокращений – физического проявления тревоги.

2. Наблюдайте за аквариумными рыбками

Некоторые исследования показывают, что люди, у которых дома или на работе есть аквариумы, чувствуют себя более расслабленными и спокойными. Чем разнообразнее флора и фауна, тем более расслабляющее действие оказывает такое созерцание.

3. Занимайтесь спортом регулярно

Постоянные занятия спортом улучшают не только физическое, но и психическое здоровье. У тех, кто начинает регулярно заниматься спортом, заметно уменьшаются симптомы депрессии и тревожности.

4. Чаще бывайте на природе

Постоянные прогулки по обычному парку могут существенно улучшить состояние сознания. Например, людям, которые постоянно бывают на природе, проще сосредотачиваться. Более того, с развитием такой привычки уменьшаются симптомы депрессии.

5. Представляйте себе что-то приятное

Если неприятные мысли не дают вам уснуть или сосредоточиться, необходимо найти в своей памяти приятное воспоминание. Например, время, проведенное с любимыми и близкими. Задержите его в сознании на несколько минут, в деталях воспроизводя этот эпизод. Даже такая простая и доступная каждому практика способна снизить уровень тревожности.

АННА КУТЫРИНА