Сколько будет стоить реверсный газ в Молдове, если на Украине он подорожал в 12 раз?

Румынская компания «Transgaz» начала строительство газопровода Унгены – Кишинев, объявило министерство экономики и инфраструктуры Молдовы. В сообщении для прессы говорится, что подписан договор на строительство административного комплекса Гидигич, что «ознаменует начало строительства газопровода и ряд мер в связи с эксплуатацией и техническим обслуживанием трубопровода Яссы-Унгены-Кишинев».

«Реализация проекта приведет к устойчивому развитию экономики РМ, - радуется министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич. - У нас появится альтернативный источник газа, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности. Кроме того, проект означает и более низкие цены на газ для граждан».

Газопровод планируется сдать в эксплуатацию в середине 2020 года. Хотя обещали сдать к 2018 году, приурочив к «столетию унири».

«Transgaz» купил молдавского оператора «Vestmoldtransgaz» единым имущественным комплексом, включая молдавскую часть газопровода Яссы-Унгены, за 180 миллионов лей с условием инвестировать не менее 93 миллионов евро в течение двух лет для продления газопровода до Кишинева. До этого Молдова и Румыния построили 43-километровый трансграничный газопровод Яссы-Унгены. Сданный в эксплуатацию в 2014 году, он до сих пор не работает. Газопровод обошелся в 26,5 миллиона евро, 80 процентов оплатили румынские и европейские партнеры. Следующий этап проекта - строительство газопровода Унгены - Кишинев, газопровода Онешть - Лецкань и компрессорной станции на территории Румынии для подачи газа в Молдову. Завершение проекта будет означать объединение рынков стран-членов ЕС со странами Восточного партнерства. То есть конец прямой подачи российского газа и начало его реверсной подачи: Румыния покупает и перепродает Молдове уже по своей цене. Габурич говорит, что газ будет дешевле. Хотелось бы услышать не просто мнение человека без высшего образования. Хотелось бы, чтобы цена была заложена в межгосударственных соглашениях. Ведь перед нами – пример Украины.

Стоимость реверсного газа для населения в этой стране выросла в 11,8 раза (с 725 гривен до 8550 гривен за тысячу кубометров). Это произошло после того, как Украина решила полностью отказаться от российского газа и стала закупать его реверсом из Европы по европейским ценам. В результате в Киеве с нового года на 22 процента подорожали отопление и горячая вода. Киевляне массово заявили о готовности отключиться от этой услуги из-за невозможности ее оплачивать. Ситуация еще более усугубится с учетом того, что до конца года по требованиям кредиторов тариф повысят еще дважды – до 12-14 тысяч гривен за тысячу кубов.

На фоне стремительного роста коммунальных платежей и цен на продукты на Украине и так уже за пять лет более чем вдвое сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор - право народа» Виктор Медведчук. Он сообщил, что с 2013 года минимальная пенсия сократилась в 2,2 раза – до 53,2 доллара (1497 гривен), тогда как пять лет назад ее размер был 118,8 доллара (3359 гривен). За тот же период в 2,2 раза сократился и размер прожиточного минимума - со 147,2 доллара (4162 гривны до 65,9 доллара (1863 гривны).

Это – цена сотрудничества с Европой и отказа от сотрудничества с Россией.

Молдову ожидает та же участь. В цену румынского реверсного газа и румынского электричества производит ель захочет заложить все затраты по строительству газопровода и созданию единой энергосистемы. Нам придется рассчитываться за сотни миллионов кредитов. И это притом, что внутренние сети изношены, и даже в центре Кишинева можно увидеть столбы электропередачи, построенные в 50-х годах.

Вырастет стоимость отопления, горячей воды и прочих коммунальных услуг. Поднимутся цены на товары. Большинство населения не сможет еще туже затянуть пояс. Мизерные прибавки к мизерным пенсиям и пособиям, которые обещал Плахотнюк накануне выборов, не спасут.

Между тем наиболее зажиточная часть населения ничего не теряет и ни в чем себе не отказывает как у нас, так и у соседей. На Украине социальные сети обошел видеоролик с комментариями по поводу «случайно» появившегося в интернете фото Порошенко, который летит обычным рейсом. Между тем известно, что авиапарке президента Украины есть три самолета: Airbus A319, АН-74 и АН-148, а также вертолет МИ-8. Зачем прибедняться? И фото взято старое: Порошенко летит эконом-классом с похорон Майкла Джексона! Еще в январе президент заплатил 188 тысяч долларов за перелет на Мальдивы на частном самолете Falcon 7X. Так что новость о полете украинцы восприняли с сарказмом: «Увидели Порошенко в эконом-классе? В автобусе? В магазине? Не забывайте – на Украине через несколько месяцев выборы!».

Олег ВОЛКОВ