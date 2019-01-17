Референдум проводится одновременно с парламентскими выборами для того, чтобы поставить избирателей в тупик

Консультативный референдум о количестве депутатов и возможности их отзыва, который состоится 24 февраля, одновременно с парламентскими выборами, был инициирован умышленно, чтобы поставить избирателей в тупик. Такое мнение было высказано в ходе передачи „Главный вопрос” на телеканале НТВ Молдова, передает IPN.

Депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что и Конституционный суд обратил внимание на то, что эти два избирательных процесса не должны проводиться вместе. „Выборы являются основными, поэтому люди должны сосредоточить свое внимание только на эти два бюллетеня – партийные списки и кандидаты по округам”, - отметил депутат.

Что касается независимых кандидатов, Владимир Цуркан считает, что они, в основном, будут выдвинуты неофициально со стороны властей. Социалист говорит, что, судя по претендентам, которые заявили о своем намерении баллотироваться в качестве независимых кандидатов, можно сделать вывод, что они будут своего рода „троянским конями”, а избиратели должны быть бдительными. „Наша позиция ясна: мы не имеем, что скрывать от людей, нам не стыдно говорить, что это наш кандидат, и он идет на выборы по нашим спискам”, - заявил депутат.

Юрист Павел Мидриган считает, что смешанная избирательная система была ошибкой. По его словам, такая реформа не должна проводиться за год до выборов. Юрист считает, что за независимыми кандидатами будут стоять политические партии. „Они необходимы как машина для голосования, и будет использоваться их авторитет, потому что в Молдове авторитет играет определенную роль”, - заметил Павел Мидриган.

Парламентские выборы состоятся 24 февраля.