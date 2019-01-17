Фредолин Лекарь: Незаконный ввоз товаров и оружия вырос, так же как и бдительность пограничной полиции

Незаконный ввоз товаров на границе увеличился в 2018 году на 51% по сравнению с предыдущим годом - обнаружено 115 случаев при пересечение границы. Также, незаконный оборот оружия и боеприпасов увеличился на 78% - зафиксировано 34 случая. Об этом сообщил глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, передает IPN.

Фредолин Лекарь сказал, что в 2018 году было обнаружено более 500 поддельных документов, с которыми граждане пытались пересечь границу. Количество подделанных документов увеличилось на 14% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, был выявлен 91 случай нарушения государственной границы с целью незаконной миграции, в связи с чем были задержаны 116 человек. „Это показывает, что часть граждан продолжает заниматься преступной деятельностью, но и бдительность пограничной полиции растет”, - заявил начальник Пограничной полиции.

По его словам, в 2018 году государственная граница Республики Молдова была пересечена 20,4 млн. раз. В то же время, более 4,8 млн. транспортных средств пересекли границу в течение прошлого года. „Это означает, что пограничники вступили в контакт 20,4 млн. раз на протяжении всего прошлого года. Мы сейчас внедряем другую культуру перехода границы.

Наша миссия снизить дискомфорт при пересечении границы и компенсировать некоторые недостатки через действия полицейских”, - заявил Фредолин Лекарь в ходе передачи „Fabrika” на Publica TV. По его словам, эти цифры на 7% больше по сравнению с предыдущим годом, а численность пограничной полиции не изменилась.

Фредолин Лекарь оценивает сотрудничество с аналогичными учреждениями из соседних стран как очень хорошее.