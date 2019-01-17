Адвокат: Уголовное дело в отношении Влада Филата является в высшей степени политическим

Уголовное дело по факту совершения преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата, отправленного в среду, 16 декабря, в суд, является в высшей степени политическим и носит явно предвыборный характер, призванный создать информационный фон в разгар предвыборной кампании 2019 года. Такое мнение выражает адвокат экс-премьера Виктор Мунтяну в пресс-релизе.

„Чисто политическая и предвыборная цель дела исходит из того, что уголовное преследование было начато в 2015 году, большинство процессуальных действий, на которые делается ссылка в пресс-релизе Антикоррупционной прокуратуры, были завершены в 2016 году, но отправка дела в суд была решена в нынешней политической ситуации”, отмечает Виктор Мунтяну.

Что касается обвинений в адрес Влада Филата, адвокат уточняет, что факты, суммы денег и компании, к которым Филат не имеет никакого отношения, уже были предметом рассмотрения в первом уголовном деле. „Это попытка введения в заблуждение общественности заявлениями о том, что Влад Филат якобы заключил договор для консультаций 1 июля 2013 года, или что он оплатил за оказанные услуги денежные суммы за счет компаний, управляемых посредниками”, отмечает адвокат бывшего премьер-министра.

Уголовное дело по факту совершения преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах, в котором обвиняется экс-премьер Влад Филат, было завершено, а прокуроры по борьбе с коррупцией направили дело в суд, сообщила в пресс-релизе в среду, 16 января, Антикоррупционная прокуратура. По данным Антикоррупционной прокуратуры, экс-премьер не признает свою вину, а за совершение преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах закон предусматривает наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Бывший премьер-министр Влад Филат осужден на 9 лет в результате явки с повинной нынешнего политического деятеля, примара города Орхей Илана Шор, зарегистрированного в качестве кандидата на парламентских выборах от 24 февраля 2019 года. Процесс вынесения приговора Владу Филату прошел быстро и при закрытых дверях. Дело Илана Шора находится в Апелляционном суде Кахул, а его рассмотрение было отложено несколько раз.