Граждане Молдовы не намерены голосовать за малоимущих кандидатов в депутаты

Кандидаты в депутаты, которые указали в декларациях о доходах скромные заработки, хотят пройти в парламент, чтобы обогатиться. Такого мнения придерживаются рядовые граждане. Они отметили, что не намерены голосовать за кандидатов, заявивших, что у них якобы нет ни гроша за душой, а на самом деле, живущих на широкую ногу.

"В наше время невозможно жить без работы. Это означало бы, что они паразитируют и живут на деньги, которые не заработали, и на неофициальные доходы. Они лгут нам и я не могут доверять таким людям".

"Такие люди вообще не должны баллотироваться. Люди, которые не работают и ничего не делают, ничего и не знают".

"Работящие люди всегда найдут работу, а те, кто ленится или не любит работать, всю жизнь от чего-то бегут. Для начала надо приложить усилия, чтобы получить то самое рабочее место, нам надо выбрать достойного человека".

"Мы не верим, это же невозможно. Как так? Мы все взрослые люди и понимаем, что у человека должен быть доход. Либо у них действительно есть неофициальные доходы, о которых следовало бы заявить, либо они попросту врут нам. В любом случае, они должны были сказать правду. Надо было сказать, что они учились, усердно работали и заслужили свое место в политике".

"Нам есть нечего, а они купаются в достатке. Вы видели, какие у них дома? Им не стыдно вообще?" "Лично я им не доверяю. Не может быть такого, что человек нигде не работает и живет на широкую ногу".

"Я не могу им верить, потому что их волнуют только свои кошельки".

Согласно представленным в ЦИК декларациям о доходах, десятки кандидатов в депутаты живут очень бедно. Например, член ППДП Арина Спэтару, которая будет баллотироваться в 10-ом одномандатном округе Бельц, указала в декларации за прошлый год ежемесячный доход в две тысячи леев.

А ее однопартиец, 24-летний председатель молодежной организации формирования, Дину Плэнгэу, который намерен выдвинуть кандидатуру в одномандатном округе Единец, отметил, что за последние два года вообще ничего не заработал. Указала скромный доход, всего 500 румынских леев и 540 долларов, и лидер ПДС Майя Санду.