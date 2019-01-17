Аналитик: Назревает протестное голосование...

Известный политический аналитик Николай Негру заявил, что начало избирательной кампании кажется ему вялым.

Корреспонденту портала ТРИБУНА на просьбу рассказать, каковы его первые впечатления о начале избирательной кампании, и какой, по его мнению, она будет, Николай Негру отметил, что он ожидал более энергичного начала кампании.

«Вероятно, это связано с праздниками. Еще, это наверное из-за того, что эта избирательная кампания немного отличается, потому что изменилась избирательная система. Также, это вызвано тем, что каждому кандидату в избирательных округах придется собирать подписи, а это не так просто.

Может быть, для представителей власти это проще, потому что они руководят примэриями, Районными советами, министерствами, но для независимых кандидатов это гораздо сложнее. Эти два фактора, по моему мнению, повлияли на начало этой кампании. Я ожидал более энергичного начала. Даже конфронтация не настолько сильна», – уточнил аналитик.

Также, по мнению Негру, избирательная кампания, по сути, почти не началась.

«Многие собирают подписи и еще не опубликовали свои стратегии и предвыборные программы. У правящей партии в связи с этим есть преимущества, потому что люди знают ее позицию, но остальные партии, я имею в виду оппозиционные, должны быть более активными в этом смысле.

Они должны как можно скорее сообщить избирателям свои предложения. Есть еще один аспект. На этих выборах протестное голосование может быть очень выраженным. Поэтому партии не слишком торопятся. Пока мои выводы таковы», отметил аналитик.

Андриана Кептине