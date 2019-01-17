«Накрутили счетчик»: житель Кишинева выиграл суд против Apă-Canal Chișinău

Житель Кишинева сумел доказать в суде факт выставления завышенного счета за воду от Apă-Canal Chișinău.

Получив очередной счет за воду, мужчина обнаружил, что к его 5 кубам потребленной воды добавили еще 4 кубометра воды от общедомового счетчика. После этого он подал в суд на сам водоканал и на муниципальное предприятие Infocom.

В заявлении в суд кишиневец написал, что Apă-Canal Chişinău является монополистом на рынке водоснабжения города, а значит, компания обязана поддерживать договорные отношения с потребителями или управляющими жильем. По словам мужчина, упомянутая в счете ассоциация на самом деле не управляет домом, а и все данные с общего счетчика берет водоканал и передает их в Infocom.

Суд сектора Буюканы частично удовлетворил заявление мужчины. Он обязал Apă-Canal Chişinău исключить из счетов-фактур платежи за расчетные доли питьевой воды. Коммунальщики попытались оспорить решение суда в Высшей судебной палате, но там отклонили апелляцию.