17 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
«Накрутили счетчик»: житель Кишинева выиграл суд против Apă-Canal Chișinău
17.01.2019

Житель Кишинева сумел доказать в суде факт выставления завышенного счета за воду от Apă-Canal Chișinău.

Получив очередной счет за воду, мужчина обнаружил, что к его 5 кубам потребленной воды добавили еще 4 кубометра воды от общедомового счетчика. После этого он подал в суд на сам водоканал и на муниципальное предприятие Infocom.

В заявлении в суд кишиневец написал, что Apă-Canal Chişinău является монополистом на рынке водоснабжения города, а значит, компания обязана поддерживать договорные отношения с потребителями или управляющими жильем. По словам мужчина, упомянутая в счете ассоциация на самом деле не управляет домом, а и все данные с общего счетчика берет водоканал и передает их в Infocom.

Суд сектора Буюканы частично удовлетворил заявление мужчины. Он обязал Apă-Canal Chişinău исключить из счетов-фактур платежи за расчетные доли питьевой воды. Коммунальщики попытались оспорить решение суда в Высшей судебной палате, но там отклонили апелляцию.


 
Количество просмотров:
125
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.