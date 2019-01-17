Джонни Депп и Моника Белуччи танцевали под молдавскую народную музыку

Знаменитый молдавский оркестр братьев Адваховых произвел фурор на открытии фестиваля кино и музыки «Kustendorf» Эмира Кустурицы в Сербии.

По словам артистов, зажигательные ритмы молдавской музыки не позволили звездам мирового кино усидеть на месте, они вышли и начали танцевать.

- Как они пустились в пляс, все эти звезды, актеры, журналисты – одно загляденье! Это у нас на концертах народной музыки люди реагируют спокойно, сидят на своих местах в концертных залах. А в Европе люди ведут себя свободнее, они действительно могут выйти и начать танцевать, - рассказывает Василий Адвахов.

Братья считают, что это большая честь - быть приглашенными на фестиваль самим Эмиром Кустурицей. Тем более, что знаменитый режиссер настоял на выступлении оркестра в полном составе, который насчитывает более 40 музыкантов.

Артисты остались в глубоком впечатлении от того, что Эмир Кустурица знаком со всем репертуаром оркестра, и присутствовал на всех репетициях.

- Кустурица подошел к нам и попросил не снимать ни одной мелодии из репертуара, потому что ему нравится абсолютно все из того, что мы играем. Еще попросил сыграть вначале что-то очень весёлое и свадебное, без фонограммы с аранжировкой, - отметил Василий Адвахов.

- Отреагировали потрясающе на нашу народную музыку, - добавил Виталий Адвахов. – Аплодировали. На Балканах мы уже известны как коллектив, чьи песни многим знакомы, а некоторые песни даже перенимают другие артисты и коллективы. В конце Кустурица отметил, что такого веселья и спектакля на его фестивале еще ни разу не было.

Так как фестиваль проводился в горах, а коллектив в полном составе заселили в одной из гостиниц тоже в горах, без определенной доли приключений не обошлось.

По словам братьев, впервые за их карьеру на выступление пришлось идти пешком 500 метров или даже целый километр с инструментами и концертными костюмами в руках через метель.

На фестивале выступали и другие артисты под аккомпанементом оркестра братьев Адваховых – Кристи Трактор из Румынии и наш молдавский цымбалист Валериу Кашкавал.