Заметный участник «молдавского ландромата» - угольный магнат Руслан Ростовцев

Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов, - пишет jour-control.ru.

Фирма Ростовцева Grandwood Systems стала частью нелегальной схемы. Через нее были выведены порядка 400 миллионов долларов, через счет в Trasta Kommercbanka он провел около 50 миллионов долларов. Есть предположение, что эти действия могли производиться в интересах руководства РЖД и первых лиц ДНР. Известность угольный предприниматель обрел сразу после того, как в Интернете появилась его «черная касса» с фамилиями лиц, которые, предположительно, получали от него взятки.

В документе были и наименования организаций, в которые он «заносил» деньги достаточно долгое время. В их числе РКН, РЖД и МВД. Эти факты связывают «файл Ростовцева» со средствами, которые были незаконно выведены из страны по схеме «молдавского ландромата». СМИ делают акцент на том, что «молдовский ландромат» впервые засветился в России в 2015 году.

Эта схема, по скромным предположениям, стоила нашей стране около одного триллиона рублей. Есть информация, что эти деньги были выведены из страны по сети оффшорных фирм и банков с помощью фиктивных решений, которые были приняты молдавскими судами. Аресты были произведены не только в России, но и в Молдавии, Латвии и ряде других стран.

Эксперты считают, что арест важнейших персонажей схемы, которыми в России считают финансиста Александра Григорьева, а в Молдавии –Вячеслава Платона и Илана Шора, дал возможность сотням других банкиров и бизнесменов избежать ответственности. По предварительным данным, незаконная схема в общей сложности коснулась порядка 700 банков в почти ста странах мира.

После того как ситуация несколько прояснилась, российские, молдавские и прибалтийские правоохранители провели основательную зачистку схемы, в результате чего произошло обрушение десятков банков, имеющих отношение к отмыванию и переводу денег. Но, несмотря на все усилия, средства не были возвращены. Ситуацию усугубило то, что от закрытия банков понесли потери их клиенты.

Известно, что главные участники схемы – молдавский Moldindconbank и латвийский Trasta Kommercbankа. Счета участвующих в «отмывании» фирм открывались в одном банке с целью проведения платежей в одной финансовой организации. Этот способ, как отмечается, был использован для того, чтобы снизить вероятность попадания в поле зрения правоохранительных органов и регулирующих финансовую деятельность органов.

Эта схема работала в 2011 – 20014 годы. Раскрыть ее удалось только благодаря «панамским документам». Это был самый масштабный слив оффшорной документации за всю историю. По данным представителей Росфинмониторинга, потери России от деятельности этой схемы составили 21 миллиард долларов, но при этом звучала и сумма в 50 миллиардов.

Отмывочный скандал набрал обороты в 2015 году, когда молдавский Нацбанк заказал расследование американскому детективному агентству Kroll. Именно тогда был обнародован секретный отчет детективов в собственном блоге. Документ на 80 страниц содержал много интересной информации. Но почему-то он не заинтересовал российские правоохранительные органы.

Стоит отметить, что связь Ростовцева с Grandwood Systems раскрылась в прошлом году. Это удалось сделать благодаря тому, что на Кипре бенефициара компании раскрыли по требованию суда. Против него были поданы иски в России, на Кипре и в Великобритании, что и стало причиной раскрытия имени реального участника схемы – Ростовцева.

Схема «молдовский ландромат» имела много особенность, а одна из главных заключалась в том, что ее члены открывали счета в одном банке, руководство которого не обращало внимания на не внушающие доверия операции клиентов. Счета в Trasta Kommercbanka имелись у нескольких компаний Ростовцева, в числе которых была и Grandwood Systems.

Было обнародовано и название контрагента – фирма Wyndford System Ltd., также имеющая счета в этом банке. Известно, что компания Ростовцева перечисляла в эту фирму крупные суммы якобы за компьютерные детали, но при этом фирма Wyndford System Ltd никогда не занималась компьютерами.

По словам экспертов, такая практика является стандартной для вывода средств. Но чаще всего для отмывки денег используется выражение «покупка строительных материалов». Комиссия молдавского парламента по расследованию обстоятельств отмывки денег в своем отчете обратила особое внимание на Wyndford Systems. В документе отмечается, что эта компания в сотрудничестве с Dunford Universal приняла участие в выводе 357 миллионов долларов.

В других документах говорится о более крупных суммах. И все они шли на покупку запчастей для ПК. Известно, что одна из компаний Ростовцева в мае 2014 года перечислила компании около 3 миллионов долларов, которые в дальнейшем были отправлены в путешествие по «молдавскому маршруту» в Wyndford и Dunford за «запчасти».

Украинские СМИ пишут о том, что фирма Besemer также могла принимать участие в финансовой поддержке европейских представительств ДНР в Марселе и Турине, но уже после «русской весны».

Украинские журналисты считают, что это вполне могло стать платой бизнесмена за лояльное отношение «сепаров», которые в отдельных случаях предпочитали его беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. Этот олигарх также проявлял заинтересованность в производимом в ДНР угле.

Всего за два года Ростовцев смог прогнать через счет Grandwood порядка 50 миллионов долларов, и практически все эти деньги ушли в направлении фирм из списка «ландромата». По словам экспертов, угольный бизнес не приносит такого дохода, но он имеет статус основного у бывшего вице-мэра Сочи. Так какой же бизнес основной? Активность угольного бизнесмена, по предположению, затронула не только молдавский маршрут, но и всю коррупционную иерархию.

В прошлом месяце был опубликован «черный список Ростовцева», в котором были отражены наличные расходы бизнесмена за 2007 – 2012 годы. Документ уже назвали «зеркалом коррупции».

В списке несколько раз упоминается фамилия Бабаев, которому Ростовцев выплатил несколько миллионов долларов наличными. Есть предположение, что речь идет о Салмане Бабаеве, который в 2007 – 2011 году занимал пост генерального директора «дочки» РЖД – «Первой грузовой компании». Также упоминаются и фамилии Крапивина, Якунина и Захарченко.

Тогда Grandwood Systems являлась заметной фигурой в незаконной схеме, организованной этими лицами. В ходе расследования удалось выяснить, что Ростовцев направлял по «молдавской схеме» и те деньги, которые зарабатывал на торговле углем.

В документе также фигурирует фамилия Старикова. Имя, к сожалению, неизвестно, поэтому невозможно сказать о ком именно идет речь. Практически все вопросы по делам Ростовцева пока остаются без ответов. Поиски ответов, наверное, станут интереснейшей задачей для российских правоохранителей в 2019 году.