Молдавские женщины платят за работы сиделками в Израиле… 9000 долларов: «За людей не считают, думают, что мы их рабы…»

Обычно эти деньги отбиваются за полгода работы, но никто ничего не гарантирует - кому как повезет. Тематические группы в Фэйсбуке по поиску работы за пределами Молдовы пестрят объявлениями наших гражданок о просьбе уехать хоть куда-нибудь и работать хоть кем-нибудь.

В большинстве случае, люди хотят, чтобы работа была легально. Вот недавно в одной из таких групп была заведена тема:

«Уважаемые одногруппники, подскажите, где можно официально женщине оформиться на работу сиделкой в Израиль?»

И сразу же нашлись те, кто подобную работу искал ранее и даже нашел. Вот только цифры нас немного смутили.

- 5 лет тому назад я заплатила почти 9000 долларов. На днях переписывалась с девочкой, она только месяц как в Израиле, сказала, что заплатила 9200 долларов, - написала в ответ на это объявление Светлана ВИКТОР.

Возник вопрос: каким образом отбиваются такие огромные деньги?

- Скажу так: приезжаешь в кредит. Год почти работаешь, чтобы отдать долги. Ситуации разные, люди тоже. В Молдове в агентствах обещают золотые горы. Не ведитесь на это, тут как уже повезёт. Работа тяжёлая, морально и физически. За людей не считают, думают, что мы их рабы. Надо и тут уметь за себя постоять…- ответила бывала Светлана ВИКТОР.

ЛИДИЯ ТКАЧ