Магазин полуфабрикатов "Куриное царство" (Тирасполь). В Кишинёве таких нет

Вечер. Задерживаюсь на работе. А дома надо готовить ужин. Но на долгие приготовления времени совершенно нет. Как быть? Чем кормить семью? Коллеги советуют посетить магазин «Куриное царство», что в столице. Здесь вопрос, что приготовить, решится сам собой.

Рай для гурманов. Рай для тех, кто не может уделить приготовлению еды достаточно времени. Здесь много куриной продукции – окорочка, грудка, бедро, голень, печень, желудки, лапки… В продаже часто бывают домашние утки и гуси, и даже кролики. Сейчас, как пояснила продавец Стелла Бодрова, семейство куриных подрастает и поступит в продажу уже ближе к Пасхе, чтобы голубцы и холодец пожирнее были. Но курицу купить можно и сегодня, причём на выбор представлено сразу несколько производителей – фермерская (с. Протягайловка), домашняя с потрохами (с. Парканы) и фабричная (г. Дубоссары). Надо сказать, что практически вся продукция, представленная в «Курином царстве», нашего, приднестровского производства.

Если с курицей – бёдрами, крылышками – тоже надо повозиться, замариновать и прочее, то с полуфабрикатами «заморочек» вообще нет. Бросил их на сковороду (в кипящую воду, отправил в духовку), и через 10 минут они готовы к употреблению. Нравится хозяйкам покупать в «Курином царстве» замороженные изделия из теста: вареники с вишней, картошкой, капустой, пельмени, манты и хинкали. Всё это продукция Бендерского мясокомбината и фирмы «Ивановна» из с. Ближний Хутор.

Большим спросом пользуется продукция ООО «Деревня Курьино». Мясные рулеты, разные виды кырнэцеев, «огурчики», котлеты по-киевски и по-домашнему, колбаски, а также блинчики с самой разнообразной начинкой – с картошкой и грибами, с солёным творогом, с печенью, сладкие с творогом и изюмом… Новинка этого производителя – рыбные котлеты из сёмги с карпом.

За полтора года работы у магазина уже есть постоянные покупатели. «Кто на повседневный стол что-то покупает, кто – на праздничный. Выбор широк, каждый может найти что-то именно для себя, по своему вкусу и кошельку. Если говорить о торжестве, то «огурчики» придутся весьма кстати. Это отбитое куриное филе, в которое завёрнут брусочек солёного огурца и кусочек сыра. Очень вкусные получаются, если приготовить их в кляре. Также можно зажарить и куриные плечики в панировке из наполеоновской крошки, в итоге – как наггетсы», – отмечает Стелла Вячеславовна.

Работает магазин и под заказ. Нужны те или иные полуфабрикаты к особому дню, один звонок – и всё будет устроено, приходи-приезжай и покупай.

«Наши производители предлагают столько продукции, столько изделий, что даже продавцы не успевают все попробовать. Люля-кебаб из свино-говяжьего фарша крупного помола обжариваю и сверху выкладываю горошек, маринованный лук, кетчуп с горчицей (или французский соус) – получается суперское блюдо. А свиные тефтели бесподобные, сочные – съедаются как орешки», – выделила из всего многообразия продавец.

…Возьму-ка я котлеты рыбные и замороженное куриное бедро без косточки, а ещё кырнэцеи, вареники с капустой… Всё, остановись! Уже полный пакет. Теперь вопрос с ужином решён, причём не с одним…

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