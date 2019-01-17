Рынок EcoLocal стал новым каналом продаж для малых и средних производителей органических продуктов

Основанный группой добровольцев при поддержке нескольких международных проектов, рынок экологической продукции EcoLocal Farmers Market сумел заинтересовать многих потребителей и уже стал традиционным местом покупок для некоторых из них.

Каждую субботу он объединяет производителей органических продуктов и покупателей, а также мастеров из разных уголков Молдовы, демонстрирующих свою продукцию на прилавках.



Об этом – в интервью agrobiznes.md с Тамарой Шкёпу, президентом EcoLocal Consumers and Eco Producers Association.

Насколько важен для потребителей рынок EcoLocal?



«Многие потребители пишут нам, что субботу они начинают с рынка EcoLocal, куда они идут, чтобы сделать покупки, увидеть друзей и выпить кофе со своими близкими. У нас также есть развлечения для детей. А туристические агентства рады, что их клиенты приезжают, чтобы познакомиться с местными мастерами и производителями экологически чистых продуктов».

Сколько производителей приняли участие в этом рынке и сколько из них стали постоянными участниками?



«В течение сезона на рынке присутствовали 71 отечественный производитель различных продуктов питания и изделий ручной работы. Из этих 47 стали постоянными, только некоторые из них приходят четыре раза в месяц, другие - два раза или раз в месяц, в зависимости от конкретных обстоятельств каждого".

Есть ли возможность для производителей продавать дороже? Какая разница в цене?



«Цена на тот или иной товар диктуется потребителем. Если они его не купят, то цена снижается. Если вы придете к закрытию ярмарки в 13.30, то к этому моменту производители хотят избавиться от скоропортящихся продуктов и продают их дешевле. Но сравнивать цены между тем или иным рынком не имеет особого смысла, поскольку цена отражает как качество, так и плату за участие, а также спокойную атмосферу, которая доминирует на рынке».

Как проверяется качество продукции?



«Качество продукции обеспечивается Национальным агентством по продовольственной безопасности путем проверки процесса производства и выдачи сертификатов безопасности, требуемых законодательством. Организаторы рынка требуют копии этих сертификатов и проверяют их действительность. Есть несколько других юридических критериев, которые вы должны соблюдать - срок годности продукта, гигиена производства, правильность информации на этикетках. Тем не менее, качество - это очень субъективное понятие. Что хорошо для тебя, не подходит для меня. Что для меня слишком солёное, для тебя нормально ".

Изменилось ли отношение производителей в течение этого года?



«Рынок EcoLocal - это прямая и личная коммуникационная платформа между производителем и покупателем. Здесь производитель получает прямую обратную связь и может действовать по ней. В результате производители сконцентрировались на требованиях покупателей - быть более доброжелательными, более дисциплинированными, более презентабельными, указывать цены, знать состав продуктов, даже способы их использования, если это нужно для того, чтобы приготовить их у себя дома. В этом смысле мы считаем, что изменения являются позитивными и динамичными. Они также изменили способ упаковки продуктов, сократили объёмы пластика, отменили пластиковые пакеты, предложили новые и более инновационные продукты, провели презентации и дегустации на рынке».

Открыт ли рынок EcoLocal для новых мелких производителей?

«Рынок работал с 30 июня, каждую субботу. 22 декабря станет последним рынком в этом сезоне, после которого мы сделаем перерыв до марта, чтобы улучшить регулирование и стратегию, отремонтировать инфраструктуру и немного отдохнуть.



В сезоне 2018 года мы больше не принимали новых производителей, но, начиная с февраля 2019 года, мы начнем набирать их, и начинающие предприниматели могут присоединиться на тех же правах и условиях. Важно прийти лично и принести подлинные продукты, без импорта и без вредных добавок».

«Мы рассматриваем рынок EcoLocal как важный канал для маркетинга и продвижения продуктов ECO, в частности ягод, предлагаемых мелкими и средними производителями. До сих пор в Кишинёве не было места, где фермеры-органики могли бы напрямую общаться с потребителями - региональные рынки слишком заняты в этом отношении. В какой-то момент понятие «Эко» стало довольно спекулятивным - каждый производитель утверждал, что уважает принципы органического земледелия и находится в гармонии с природой и почвой. Для небольших и средних ягодников, которые хотят продавать свои собственные продукты, рынок является исключительной возможностью. Кроме того, фермеры получают образование, участвуя в тренингах, но они также вносят финансовый вклад в деятельность рынка - что очень важно для принципа M4P, который мы внедряем», сказал Сергей Ипатий, координатор проекта AMIB.

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