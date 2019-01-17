Мы позаботились о пенсионерах, средняя пенсия достигает 1 800 леев

Павел Филип заявил, что средняя пенсия выросла до 1 800 леев. Премьер-министр также сообщил, что начался пересчет пенсий для тех, кто работает после выхода на пенсию.

- Мы также позаботились о пенсионерах, но сначала внесли капитал в пенсионную систему через пенсионную реформу. Мы ввели новую формулу расчета, которая повышает пенсии на 30% для тех, кто вышел на пенсию с прошлого года, - отметил Павел Филип.

В то же время, глава кабинета министров признал, что пенсия в пожилых граждан республики едва превышает прожиточный минимум и все еще очень низкая.

- Да, я признаю это. Я до сих пор считаю, что пенсия в Республике Молдова очень низкая. Но мы приложили усилия, чтобы увеличить ее. За 3 года средняя пенсия выросла почти на 50%. Это рекорд, это показывают данные, - заявил премьер-министр.

Напомним, что ранее правительство заявило, что с 1 января 2019 года выплаты для пенсионеров выросли на 10%, средняя пенсия достигла почти 1800 леев по сравнению с чуть более чем 1000 леев три года назад.

- Начиная с первого января 2019 года начался перерасчет пенсий для тех, кто работает после выхода на пенсию, с последующей индексацией, поэтому для некоторых людей они даже удвоятся, - добавил Павел Филип.

Однако несмотря на весьма оптимистичный настрой правительства, есть и другие данные. Депутат от Партии социалистов Владимир Односталко показал статистику, которая подтверждает – подъём пенсий с 2010-го года настолько мизерен, что даже не компенсирует привычные процессы инфляции. По словам Односталко, цифры показывают – эти повышения на самом деле являлись жалкими подачками на фоне падения уровня жизни, роста курса валюты и инфляции.