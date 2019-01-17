Марат Башаров сломал жене нос и отправил ее на больничную койку

Как сообщает Telegram-каналSuper, Марат Башаров в очередной раз поднял руку на свою супругу Елизавету Шевыркову. Да так, что сломал ей нос. Об этом журналистам поведал брат покалеченной женщины.

Информация о бешеном нраве Башарова уже на раз становилась поводом для публикаций в СМИ. К примеру, осенью прошлого года ходили слухи о том, что после возвращения супругов с отдыха в Доминиканской Республике, между ними вспыхнула серьезная ссора – и в итоге Елизавете в очередной раз досталось.

Брат Шевырковой рассказал, что после последней ссоры, когда у женщины оказался сломан нос, писать в заявление в правоохранительные органы она не стала. Просто пожаловалась брату – а тот приехал и якобы поговорил со скандальным артистом «по-мужски».

Хотя поможет ли это приструнить Башарова – большой вопрос. По слухам, он и первую жену гонял, и с предыдущей девушкой зачастую вел себя неадекватно – а уж по рассказам Кати Архаровой, тот на нее даже с ножом кидался.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в сентябре 2017-го года. Годом ранее Елизавета подарила тогда еще жениху Башарову сына Марселя. Но ни с появлением ребенка, ни с оформлением официальных отношений тише в семье все равно не стало.