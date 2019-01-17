Молдова в опасности: Наша главная проблема

Молдова в опасности. Наше общество столкнулось с проблемой, покончить с которой необходимо как можно быстрее! Иначе даже страшно представить, что произойдет...

Нет, речь идет не о печальном состоянии молдавской экономики и не об угрожающей демографической ситуации. Не о коррупции и нарушении закона со стороны власть имущих.

И даже не о русских танках, что будоражат умы отдельных политиков. Все это меркнет по сравнению с проблемой, которую обнаружила бдительная Моника Бабук.

Временно не исполняющая обязанности министра образования, культуры и исследований внезапно поняла: государство должно разработать ясную программу изучения румынского языка для русскоязычных школ, и это надо сделать очень быстро.

Данная мысль была озвучена г-жой Бабук во время передачи «Punctul pe azi» на телеканале TVR Moldova. Чиновница добавила, что для этого в Министерстве образования нужно срочно организовать специальные рабочие группы, которые займутся новыми учебниками: «Это означает создание рабочих групп, которые будут разрабатывать эти учебники, и это надо сделать очень быстро. Готовим эти меры».

Теперь мы знаем, что самая неотложная проблема Молдовы – распространение «лимбы» среди нацменьшинств. Равно как и то, что Моника Бабук стала первым государственным деятелем, которому удалось решить эту щекотливую задачу. Все гениально просто – оказывается, нужен всего-то лишь новый учебник, и даже самые упрямые заговорят на «лимбе»!

Как ни странно, осуществлению сего гениального замысла, по словам самой г-жи Бабук, несколько мешает нехватка учителей. Возможно из-за того, что мало кто готов работать в школе за нищенскую зарплату. Но, в отличие от распространения «лимбы», данная проблема не настолько острая, чтобы ее надо было срочно решать…

Роман Арделяну