Мировой экономический кризис начнется с Америки, - эксперты

Финансовые олигархи США сознательно готовят новый мировой экономический кризис.

Финансовые кризисы сопровождают всю историю человечества. Только за последние десятилетия случились две катастрофы мирового масштаба – «Крах доткомов» в 2000-2003 годах и мировой финансово-экономический кризис 2008-2012 годов. Как ни парадоксально, но к кризису стремятся именно те, кому принадлежит печатный станок, - главные акционеры ФРС.

Алгоритм давно сложился. Сначала хозяева печатного станка накачивают экономику деньгами, экономика растёт, создаются новые активы. Затем путём резкого сжатия денежной массы провоцируется кризис. Начинаются банкротства, активы дешевеют в разы. В финале хозяева печатного станка скупают подешевевшие активы. Новый экономический цикл начинается с очередного расширения денежного предложения и подготовки условий для очередного ограбления. Кстати, именно Федеральным резервом была спровоцирована паника на фондовой бирже Нью-Йорка в октябре 1929 года, пишет ru-an.info.

Вот и сейчас имеются все признаки того, что финансовая олигархия сознательно готовит мировой кризис, поскольку опасные действия Федерального резерва синхронизированы с действиями других ведущих Центробанков. Почти десять лет все основные субъекты экономической деятельности - государство, компании, домашние хозяйства (физические лица) - наслаждались дешёвыми, почти бесплатными деньгами, наращивая свои долги. А спекулянты за счёт дармовых денег занимались своим излюбленным занятием – надуванием пузырей на финансовых рынках (и отчасти на рынке недвижимости).

Относительный уровень совокупных долгов (по всем секторам экономики) сейчас приблизился в США к планке 300% ВВП. Примерно таков же относительный уровень долгов в Европе (еврозона) и в Китае. Начавшееся в конце прошлого года удорожание денег неизбежно ведёт к повышению расходов по обслуживанию всех видов долгов - государственных, корпоративных, домашних хозяйств. Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и других Центробанков будет неизбежно провоцировать дефолты во всех секторах экономики.

Если финансовая катастрофа все-таки разразится, то начнется она именно с Америки, считает также и профессор Высшей Школы Экономики Олег Матвейчев .

- Предпосылки для возникновения финансового кризиса в мире, безусловно, есть, это связано, прежде всего, с кризисными и застойными явлениями в американской экономике, - отметил в эфире радио Sputnic Молдовы Олег Матвейчев. - Влияет большой отрицательный внешний долг США, Америка, как ни крути, больше потребляет, чем производит для мира, нельзя забывать о финансовых пузырях, и любое серьезное событие может выступить триггером для масштабного финансового кризиса.