ДПМ пожаловалась зарубежному дипкорпусу на "необъективность" Promo-LEX

Демократическая партия решила обратить внимание зарубежного дипломатического корпуса в Молдове на отчеты ассоциации Promo-LEX о мониторинге избирательного процесса, считая их необъективными.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в сообщении ДПМ отмечается, что эксперты партии провели анализ данных отчетов и направили их дипмиссиям, а также "финансирующим Promo-LEX организациям: USAID, Фонду Сороса, Совету Европы и посольству Великобритании в РМ.

"Отчеты содержат большое количество непроверенной, недостоверной, вырванной из контекста информации, что позволяет называть абсолютно необъективным исследование Promo-LEX", - считают демократы.

Они не согласны, в частности, с утверждениями, будто "многие депутаты парламента подкуплены или запуганы". Также, ДПМ не нравится, что "смешанная система выборов в отчете названа нехорошей, и не отвечающей рекомендациям Венецианской комиссии (ВК)".

"Но данное мнение субъективно, ведь большинство требований ВК закреплено в законодательстве. Promo-LEX выражает сомнения насчет задержек выдачи сертификатов о неподкупности, однако до сих пор ответственный за это Национальный орган по неподкупности без проблем выдал более 700 документов", - сообщили демократы.

По их словам, мнение Promo-LEX о том, что республиканский референдум не должен проводиться в один день с выборами, - необъективно, поскольку законодательство "позволяет проводить оба голосования в один день".

"Смешным" называют демократы и заявления Promo-LEX о том, что ДПМ использует административные ресурсы, ссылаясь на проведение парламентом и правительством мер социальной поддержки.

"Тем самым, ассоциация фактически оспаривает деятельность государственных учреждений, обязанных действовать в интересах граждан. Это неправда, что ДПМ использовала иностранных граждан в предвыборной агитации. Даже если какой-либо иностранный чиновник и пожелал успехов партии на выборах (премьер Украины Владимир Гройсман и экс-премьер Румынии Виктор Понта - "И."), то в этом никак нельзя обвинять Демпартию", - считает Демпартия.

Она опровергла и утверждения Promo-LEX о том, что "партия не указывает реальные расходы на избирательную кампанию", подчеркнув, что "первой задекларировала все расходы, в том числе на сбор подписей граждан (в поддержку кандидатов по одномандатным округам)".

"Демпартия открыта для наблюдения в контексте предстоящих выборов, но оно должно проводиться профессионально и объективно. Мы продолжим бороться с лживой и манипулятивной информацией, распространяемой Promo-LEX или другими организациями в процессе наблюдения за избирательным процессом. Мы хотим, чтобы мониторинг выполнялся непредвзято и объективно, чтобы граждане республики и иностранные партнеры были правильно проинформированы о подготовке к выборам 24 февраля", - заключили демократы.

Программный директор Promo-LEX Павел Постикэ в ответ заявил в социальных сетях, что "беспристрастность, уважение к закону, международным стандартам и правам человека всегда были основными ориентирами для организации".

"Мы не будем отвечать на какие-либо нападки и попытки запугивания. Команда Promo-LEX взяла на себя серьезные обязательства (наблюдение за избирательным процессом) и продолжит выполнять задачу по наблюдению и информированию", - сказал эксперт.