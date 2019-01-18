Как Молдова теряет свою самобытность и государственность...

В чем главная угроза молдавской государственности и где тот злодей, который хочет уничтожить нашу страну.

Когда оппозиционно настроенные обозреватели говорят, что власть проводит курс на уничтожение молдавской государственности, это вовсе не означает, что Молдовой правит коллективный Доктор Зло. Однако все выглядит так, будто правит все же он — злодей из комиксов, беспощадный и безжалостный.

Новый год принес и новые плохие известия. Молдова вошла в первую десятку стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения рабочей силы. Причем далеко не на последнем, а на "почетном" седьмом месте. Эти невеселые данные опубликовала PricewaterhouseCoopers, одна из ведущих мировых консалтинговых компаний.

В подготовленном компанией отчете "Global Economy Watch" сообщается об итогах оценки темпов утраты трудовых ресурсов, проведенных Всемирным банком. Быстрее всего теряют рабочую силу — то есть, трудоспособное и граждански активное население — Украина, Болгария и Румыния.

За ними следуют три страны Прибалтики, где ситуация, в общем, очень похожа. А затем, сразу за ними — Молдова.

Ни в одной партийной или правительственной программе вы не найдете пункта: "Во вторник после обеда — уничтожение молдавской государственности". Точно так же вирус не планирует смерти хозяина. Он вообще ничего не планирует, за отсутствием сознания и мозга как такового. Вирус просто действует по своему усмотрению, а гибель носителя — что же, это было неизбежно, ничего личного. Цикл жизнедеятельности вируса, ничего более.

В этом смысле не только нынешняя молдавская власть, но и весь политикум Молдовы, весь политический класс вместе взятый, выстроивший сегодняшнюю систему "договорных матчей" между властью и оппозицией — это коллективный вирус. Который рано или поздно прикончит страну и народ, если не найти против него эффективного лекарства.

Однако удивительно, как иногда происходящее в Молдове похоже на действие некого зловещего, до мелочей продуманного плана. Или даже эксперимента, как в книге братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Антагонист этой повести, наглый, невежественный и бесстыжий профессор Выбегалло создавал там кадавров, искусственные организмы, над которыми проделывал жуткие и бессмысленные эксперименты.

Итог одного из таких исследований авторы описывали следующим образом:

"Выбегалло заложил... модель человека, неудовлетворенного полностью. Полностью неудовлетворенный антропоид... вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер".

То, что происходит с Молдовой, напоминает о бесчеловечных и антинаучных экспериментах профессора Выбегалло. Экономический рост, о котором исправно рапортует правительство, никак не сочетается с падением уровня жизни населения страны — люди нищают. Система общественного здравоохранения коррумпирована и непрофессиональна до мозга костей — и этого не способен исправить героизм отдельных врачей.

Что может сделать честный врач, когда Национальный антикоррупционный центр проводит десятки обысков и задержаний в кабинетах руководителей ведущих клиник Молдовы? И никто никогда не поверит, что арестованные за коррупцию главврачи ничего не "заносили" в министерство здравоохранения.

И глядя, с какой скоростью Молдова теряет население, можно торжественно заявить: "Ежели молдавский народ не кормить и не лечить, то он, эта, будет, значить, несчастлив и даже, может, помрет". А чтобы уничтожаемый народ уже никогда не смог подняться — надо позакрывать сельские школы, поувольнять учителей и вообще, превратить образование в нелепый, ненужный, и такой же коррумпированный, как здравоохранение, общественный рудимент. Уничтожение образования — это контрольный выстрел в голову любому народу. И молдавский народ здесь не исключение.

В итоге легко заключить, что конспирологические теории о неком "антимолдавском заговоре", в который вовлечены какие-нибудь невероятные "евроунионисты", против которых надо беззаветно и героически бороться (если, конечно, их удастся найти), бросив все остальные дела — это не более чем попытка навести тень на плетень. Отвлечение общественного внимания от угроз по-настоящему серьезных.

По-настоящему серьезная угроза в Молдове лишь одна — это тотальная деградация общества, социальной сферы и экономики, которая призвана на себе все вышеперечисленное тянуть. И повинны в этой деградации не мифические "евроунионисты", а коррумпированная власть, превратившая политические процессы в Молдове в дешевый балаган. Этот вирус разрушит нашу страну эффективнее любого злодея. И тогда тем же унионистам в Румынии останется лишь подобрать осколки, — бесхозные, обезлюдевшие, поросшие бурьяном руины.

"Тут надо всю систему менять" — эти слова безымянного сантехника из анекдота сегодня звучат самым квалифицированным диагнозом.