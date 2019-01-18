Доклад о трехлетней деятельности правительства

Премьер-министр Павел Филип заявил, что, после периода с множеством кризисов и волнений, на протяжении трех лет в Республике Молдова отмечается устойчивый рост в большинстве секторов, рост который продолжится и в следующие годы. Представляя отчет о деятельности правительства за три года, глава правительства отметил, что он гордится тем, что за это время удалось увеличить доходы людей „не через популистские заявления, а путем изменений и реформ, которые позволили установить справедливость и равновесие в системе”, передает IPN.

„Я знаю, что это правительство не имело той же привилегии, как другие, чтобы прийти к власти на волне энтузиазма и популистских заявлений. Мы пришли в сложный период для нашей страны и очень быстро поняли, что нужно взяться за работу, потому что люди были несколько раз обмануты словами и заявлениями, так что пришло время показать им конкретные дела. Показать изменения, чтобы они почувствовали что-то в кармане и в доме, или населенных пунктах. И я думаю, что нам удалось реализовать часть целей, которых мы наметили”, - заявил Павел Филип в ходе пресс-конференции.

Премьер отметил, что с 1 декабря прошлого года заработная плата всех бюджетников увеличилась в основе реформы заработной платы, и никто больше не будет иметь зарплату меньше двух тысяч леев. Кроме того, с 1 января для полумиллиона пенсионеров пенсии выросли на 10%, и средняя пенсия достигает почти 1800 леев. Начиная с 1 января 2019 года, был начат перерасчет пенсий для тех, кто трудится после выхода на пенсию, и которая будет сопровождаться индексацией, поэтому для некоторых людей пенсии вырастут даже в два раза.

„Инфраструктура была и является, по сути, национальным приоритетом и потому, что в 21 веке мы хотим говорить, что живем в европейской стране не только географически, но и с точки зрения инфраструктуры. Мы начали обширную программу по ремонту дорог. Только в прошлом году мы отремонтировали 1600 км дорог. Для сравнения, в период 2009-2015 годов было отремонтировано в среднем по 140 км в год. Мы отремонтировали дороги в селах, в районах, которыми постоянно пренебрегали в прошлом. И это не похвала, а большая печаль, потому что, если было бы отремонтировано каждый год, хотя бы половина из того, сколько дорог отремонтировали мы, тогда вся страна была бы покрыта сегодня хорошими дорогами. Мы продолжим эту программу и в 2019 году, и запланировано еще 2600 километров”, - отметил премьер.

Павел Филип рассказал о программах правительства, отметив приобретение более ста машин скорой помощи. Он отметил и программу „Первый дом”, кампанию „Доктор для вас”, PARE 1+1, DAR 1+3. „Никто не может оспорить то, что мы принесли экономическую стабильность. После кризиса, в котором была страна в 2015 году, когда ВВП упал на 0,5%, с 2016 года Республика Молдова пошла по восходящему тренду, и наша страна вступила в новый экономический цикл. У нас есть устойчивый экономический рост, более чем на 4%. Что означает один из самых высоких темпов роста в регионе”, - заявил премьер.

В том, что касается внешней политики, премьер-министр заявил, что Республика Молдова остается ориентированной на европейский вектор. „Вступление в Европейский союз и Соглашение об ассоциации остаются теми ориентирами, к которым мы направляемся и адаптируем все действия. У нас хорошие отношения и с другими государствами, у нас 43 соглашений о свободной торговле с разными странами. Мы рассчитываем на поддержку Соединенных Штатов, которые являются стратегическим партнером для нашей страны. У нас прекрасные отношения с нашими соседями в Бухаресте и Киеве”, - сказал глава кабинета министров.

Премьер добавил, что, несмотря на то, что оппозиция обвинила власть в том, что повышения были сделаны в предвыборном году, важно понять, что власти приняли страну в 2016 году в катастрофическом состоянии. В 2017 году начались изменения, которые начали приносить деньги в бюджет. „Поступления в 2018 году были больше, и это позволило нам сделать инвестиции, повысить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Это естественное развитие. Эти повышения и инвестиции продолжатся и в 2019 году, уверяю вас”, - заявил Павел Филип.