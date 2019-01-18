Зарабатывать на сдаче жилья внаём в Молдове – рискованный бизнес

Сдача квартир в аренду в Молдове – это рискованный бизнес и крайне ненадежный источник дохода.

Такое мнение высказал эксперт в сфере недвижимости Дмитрий Тарабурка. По его словам, хозяин сдаваемой квартиры сильно рискует. Защититься от форс-мажорных ситуаций и свести риски к минимуму можно, только если вы хорошо разбираетесь в этой области.

- Рынок недвижимости Молдовы – рискованный. Завтра поменяются условия, и вы потеряете деньги, и получите эффект не тот, который планировали. А какие условия будут завтра, мы не знаем. Если вы хотите заниматься сдачей в аренду, то делайте это массово, так проще, - отметил Дмитрий Тарабурка в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению специалиста, не стоит этим заниматься, имея в собственности одну или две квартиры. Чтобы реально добиться успеха и зарабатывать сдачей квартир нужно полностью уйти в этот бизнес. В качестве примера он привел доходные дома, распространенные на западе.

- Это бизнес, и он должен обладать какими-то атрибутами бизнеса. И для рынка будет лучше, если от мелких вариантов со сдачей одной-двух квартир мы отойдем. Вы можете сдавать в аренду в частном порядке, но как делается на западе? Там существуют доходные дома. И если вы в этой сфере плохо разбираетесь, то лучше не надо на этот рынок приходить, - сообщил эксперт.

Многие рассматривают покупку жилья в качестве инвестиций. По мнению эксперта, это действительно более надежно, чем хранить деньги в банке. Но чтобы избежать неоправданных рисков, Дмитрий Тарабурка посоветовал владельцам квартир просто закрыть их, и пусть стоят.

Ранее мы писали о том, насколько жестко налоговики прошлись по владельцам сдаваемой в аренду недвижимости. Налоговым проверкам были подвергнуты 405 физических лиц, сдающих в наем недвижимость. К 4 300 арендодателям были применены санкции. В результате в бюджет поступило более 450 тысяч леев, а в виде пеней и штрафов еще 58 и 40 тысяч леев соответственно.