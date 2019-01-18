Получил 50 тысяч евро на свадьбе – фантастическая декларация Андрея Нэстаса

Бывший сотрудник полиции внезапно стал адвокатом.

На сайте ЦИК-а появился документ, представляющий собой налоговую декларацию Андрея Нэстаса, почти полного тёзки небезызвестного Андрея Нэстасе, одного из лидеров блока ACUM. Нэстас также претендует на депутатское кресло по округу номер 33, то есть там же, где баллотируется и Нэстасе.

Своё заявление Нэстас подал сразу же после Нэстасе, что означает, что они будут соседствовать в списке. Вместе с ними за победу будет бороться и Константин Цуцу, социалист Владимир Рошка, а также сын Григоре Виеру – Кэлин. Округ включает в себя поселения Сынжера, Бачой, Дурлешьы, Трушены и Кодру.

Согласно его декларации, в последние два года Нэстас ежемесячно получал в качестве сотрудника полиции 21 тысячу леев, а доход со свадьбы составил целых 50 тысяч евро. Любопытно, что лицензию адвоката Нэстас получил за четыре дня до подачи документов в ЦИК, несмотря на то, что стажировку проходил целых шесть лет назад.