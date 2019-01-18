Почему вы считаете, что сможете собрать голоса в диаспоре? Ответ Mайи Санду!

Председатель партии «Действие и Солидарность» (ПДС), глава списка избирательного блока «ACUM» и кандидат по одномандатному округу №50 Майя Санду, в интервью для europalibera.org рассказала, почему она считает, что является самым подходящим кандидатом для привлечения голосов избирателей из диаспоры.

«Потому что после моего участия в президентских выборах представители диаспоры хорошо меня знают, и так мы сможем привлечь наибольшее количество их голосов.

Как отмечалось ранее, разница может составить несколько мандатов, может быть, пять или даже шесть, в случае, если диаспора массово выйдет на голосование», – заявила Санду, цитируемая порталом ТРИБУНА.

Андриана Кептине