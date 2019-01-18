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Общество
В 2018 году число пойманных контрабандистов выросло в полтора раза
17.01.2019

А незаконный оборот оружия и боеприпасов поднялся почти на 80 процентов.

Более чем наполовину увеличилось число случаев контрабанды на рубежах Молдовы. Об этом рассказал глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь.

По его словам, в 2018 году было зафиксировано 115 случаев ввоза в страну товаров с нарушением закона, что на 51 процент больше по сравнению с предыдущим годом. Еще более тревожен тот факт, что попыток незаконного оборота оружия и боеприпасов стало больше на 78 процентов, или 34 случая.

Кроме того, в 2018 году было изъято более 500 поддельных паспортов, доверенностей и других документов, с помощью которых нарушители пытались пересечь границу. За год была пресечена 91 попытка нарушения государственной границы, задержаны 116 нарушителей.

По мнению главы службы, рост статистики выявленных нарушений свидетельствует о повышении бдительности пограничников.

В 2018 году государственная граница Республики Молдова была пересечена более 20 миллионов раз.


 
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