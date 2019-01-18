Прогонят ли молдаван с румынским гражданством из Великобритании после Brexit

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, у румынских граждан могут возникнуть проблемы.

Тысячи часов переговоров между Брюсселем и Лондоном свелись к нулю. Накануне парламент Великобритании отклонил согласованный правительством и Евросоюзом договор о выходе страны из ЕС. 432 депутата проголосовали против документа и только 202 поддержали его

В Страсбурге находился и министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану.

Возможно к переговорам с Евросоюзом вернутся где-то в июне. Но на мой взгляд возобновить обсуждение будет очень сложно. Евросоюз определил свою позицию, переговоры завершились. Они пришли к выводам, в том числе и о положении европейских граждан в Великобритании », - отметил Мелешкану.

В то же время министр добавил, что, если Великобритания выйдет из европейского союза без соглашения, у румынских граждан могут возникнуть проблемы.

«Надеемся, что проекты, которые были приняты ЕС и правительством Великобритании, будут выполнены и в будущем». Трудно сейчас предположить что-то определенное. Узнаем в ближайшие дни, не долго осталось», - прокомментировал Мелешкану.

На каких условиях cмогут работать граждане ЕС в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что после Brexit войдет в силу новый регламент для иммигрантов. Так называемая «Белая книга» с иммиграционной политикой послевыхода Великобритании из ЕС была опубликована в декабре 2018 года. Таким образом, иммиграционная система после Brexit в Великобритании не будет устанавливать числовые ограничения, вместо этого она будет отдавать приоритет высококвалифицированным работникам и положит конец специальному режиму для граждан ЕС, сообщает unimedia.info

В документе говорится о том, что квалифицированные работники, приезжающие в Великобританию после инициации новой иммиграционной системы, должны будут заключить контракт с компанией и получить зарплату, не ниже определенного минимального порога, который будет установлен в следующем году после консультаций с бизнес-аналитиками.

Подобные изменения призваны сократить поток слабо квалифицированных работников в Великобританию.

В то же время временные работники любой квалификации смогут приезжать в Соединенное королевство максимум на 12 месяцев даже если у них нет приглашения на работу. Однако по истечении 12-месячного периода, согласно разработанной схеме, они должны будут покинуть Великобританию как минимум еще на 12 месяцев, прежде чем снова смогут получить временную визу для работы. Это положение о временных работниках будет пересмотрено в 2025 году.

НИКИТА ЗВЕРЕВ