Как молдаванка создала свой бизнес в Англии

Судьба распорядилась так, что Валерия Фрунзе продолжила поиски своего места в жизни и переехала в Великобританию. Валерия Фрунзе закончила факультет Бизнеса и делового администрирования в кишинёвской Экономической Академии. После этого в поисках себя и новых открытий она эмигрировала за границу: сначала в Грецию, потом в Италию.

В этих странах в общей сложности Валерия прожила 10 лет, успела выучить греческий и итальянский. Судьба распорядилась так, что Валерия продолжила поиски своего места в жизни и переехала в Великобританию, где и основала собственное онлайн-агентство недвижимости. Валерия приезжает в Молдову, минимум, один раз в год, чтобы “подзарядить батарейки”, и в этот раз мне, наконец, удалось поговорить с ней о том, каково это быть бизнес-леди на западе.

О шагах к Evergreen

Агентство по недвижимости я зарегистрировала по просьбам своих клиентов. Моей мечтой было стать застройщиком, покупать дома, ремонтировать и продавать их. Я говорила себе, что сделаю это после 40. До этого времени планировала учиться и путешествовать.

Агентом по недвижимости я стала случайно. В течении года я работала на друга в Лондоне с очень низкой зарплатой, просто для того, чтобы получить опыт. Мы работали по 12 часов в день: в офисе, на презентациях, мероприятиях по продвижению продукции. По прошествии года у меня был большой круг клиентов и знакомых, чтобы начать свой бизнес, и, по настоянию друга, я так и сделала.

Я уволилась с прежней работы и началось моё приключение под названием Evergreen International Properties. Мы постепенно развили наш бизнес в двух направлениях: первым направлением стали квартиры для отдыха, а вторым – квартиры, которые мы сдаем в долгосрочную аренду для частных владельцев. У нас есть апартаменты всех классов, расположенные в таких районах, как Мейфэр, Найтсбридж, Вестминстер и Ноттинг Хилл. Меня часто приглашают на различные семинары, где я говорю о квартирах на каникулы и гостеприимстве. Недавно я переехала в Афины, потому что тут есть возможность купить целые апартаменты и разработать ту же схему бизнеса.

О непрерывном обучении и преодолении страхов

В течение десяти лет я хожу на встречи с различными фокус-группами по сетевому маркетингу, являюсь членом организации Women’s institute London и фактически здесь я начала настоящую школу. Я много изучала социологию и психологию клиентов, как создавать, упаковывать и продавать продукт и много других практических вещей. Например, мы были на тренинге, где одним из упражнений было ходить по улице и попробовать заговорить с пятью незнакомыми людьми, после – с десятью. На следующий день нам пришлось позвонить на пять незнакомых номеров, потом – на десять. Этот вид упражнений помогает преодолеть определенные страхи общения. А в моей работе очень много общения, начиная с сотрудников, коллег, партнеров и заканчивая клиентами.

О сотрудниках и отношениях

У меня 10 сотрудников, и все они молдаване.

Почему молдаване? Потому что молдаване трудолюбивые и потому что мне их проще понимать. Некоторые люди были специально приглашены в Лондон на эту работу.

Например, сотрудники, которые управляют квартирами для отдыха, работают только онлайн. Мы ежедневно получаем десятки заказов и ежедневно общаемся с нашими клиентами. У меня есть два сотрудника, проживающих в Молдове, матери с маленькими детьми, которые получают более высокую зарплату, чем в среднем по стране, имеют гибкий график и работают на дому. В какой-то момент я была настолько довольна их работой, что подумала, почему бы не нанять людей, которым по определенным причинам трудно найти работу и таким образом помочь им?

Я слышала о социальном предпринимательстве на семинарах и поняла, что мой бизнес полностью соответствует его принципам. Первого человека с ограниченными возможностями я наняла 6 месяцев назад. Михай живет в 30 километрах от Кишинева, имеет все условия для работы дома, а я оплачиваю его расходы на курсы английского и профессиональное обучение компьютеру. Михай управляет 20 квартирами и очень рад хорошо оплачиваемой работе, которая поможет ему в один прекрасный день исполнить свою мечту. Он хочет поехать в Израиль на терапию, потому что его болезнь поддается лечению. В будущем, при расширении бизнеса, планирую увеличивать число сотрудников с особыми потребностями.

Как правило, с бумом интернет-бизнеса людям с особыми физическими потребностями намного легче найти работу. Например, я знаю много занятых агентов недвижимости, которые нуждаются в личном помощнике онлайн и совершенно не против, если этот человек будет из Молдовы, например. Все, что требуется от сотрудника, это знание английского, компьютерные навыки и желание работать.

О синдроме «Восточной Европы»

Вы знаете, дела у меня идут хорошо, но не идеально. Я часто задавалась вопросом, почему моя “машина” работает не так, как те, которые создали женщины из Европы. На это мои лондонские друзья сказали мне: «Единственная твоя проблема, Валери, – это то, что ты из Восточной Европы».

Когда я представляю Evergreen или иду на деловые встречи, я имею дело с огромными стереотипами по отношению к людям из стран Восточной Европы. Принято считать, что мы не столь эффективны, неорганизованы, не можем обеспечить качественный продукт и нам нельзя доверять.

В таких случаях мне необходимо приложить двойные усилия, чтобы получить клиента, чем агенту из Лондона. Каждый раз мне нужно доказывать, что я надежный человек и могу предоставить хороший продукт на том же уровне, что и мои коллеги.

После нескольких лет работы нам удалось собрать группу клиентов, которые с радостью рекомендуют меня и тепло отзываются о наших услугах, но, так или иначе, борьба со стереотипами продолжается.

… и другая сторона медали

С другой стороны, все эти незначительные препятствия стимулируют меня расти и помогают доказывать, что женщины из Восточной Европы, могут создать свой бизнес и построить карьеру собственными силами, если будут постоянно учиться и много работать.

О Молдове и её скрытых двигателях

Молдова?! В этом слове кроется больше возможностей, чем вы думаете. У нас очень ценный человеческий капитал, у нас много идей, и тот факт, что мы экономически бедная страна, иногда может сыграть на руку.

То, что я родом из Молдовы, помогло мне развить такой набор качеств, которые помогают мне профессионально расти. Я амбициозна, жажду работы, креативна, я могу зарабатывать деньги на всем и я не ищу себе оправданий. Это качества, которые в Западной Европе не так часто встречаются, потому что там живут удобно, а удобство мало что может создать.

Дискомфорт – тот двигатель, который движет мной и превращает в алхимика, способного из железа сделать золото.

О секретах работы

У меня один секрет. Мой секрет – это я. Это моё отношение к людям. Все, с кем я общаюсь – мои друзья. Сотрудники – в первую очередь. Моя цель состояла не в том, чтобы стать боссом, а в том, чтобы быть лидером, и я всегда руководствуюсь девизом ”be the best of you”. Клиентам нравится индивидуальный подход, когда о них помнят, поздравляют, уделяют внимание. Например, если вы знаете, что жена клиента заболела, не забывайте время от времени спрашивать о её самочувствии и не нужна ли какая-нибудь помощь.

Я не занимаюсь жестким маркетингом, мне больше по душе “soft marketing” и профессионально-человеческие отношения.

Еще один секрет состоит в том, что я делала очень много работы бесплатно, многое отдавала. Я щедрый человек. Необязательно деньгами, но дополнительными услугами. Клиенты ценили это и чувствовали необходимость использовать их и в дальнейшем. Когда работаю с партнерами, всегда делюсь половинной дохода: это тоже очень хороший стимул.

