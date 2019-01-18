Банды карманников орудуют в Кишиневе: «Они хорошо одеты, разного возраста...

Рассказываем, как не стать жертвой того, кто нацелился на ваш кошелек или смартфон.

Были времена, когда в воровском мире «профессия» карманника считалась чисто мужской. Но, судя по всему, кое-что изменилось. Жители столицы и заодно сотрудники правоохранительных органов бьют тревогу: в посленовогодние недели уже десятки граждан стали жертвами преступников. И главный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что карманниками являются... женщины. Итак, несколько советов, как не влипнуть в такую историю.

1. Хорошо одетый человек в маршрутке – далеко не факт, что он является добропорядочным гражданином. Наоборот, участились случаи, когда карманники одеты куда приличнее, чем их жертвы.

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«Я однажды увидела, как ОЧЕНЬ дорого одетый парень лезет в сумку пассажирки, которая стояла впереди него. Потом он заметил, что я все вижу и… отдернул руку» (Людмила ВОЙТИЕНКО, Фейсбук).

2. Обращайте внимание не только на подозрительных мужчин, но и на женщин. Более того, представительницы слабого пола могут быть еще и с детьми – чтобы отвлечь ваше внимание.

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«Мы с этой девушкой сидели рядом. Маленький ребенок у неё на руках. Так она сумку мне уже наполовину открыла. Хорошо, я обратила внимание, что слишком она елозит, а ребенок сидит спокойно» (Валентина МОИСЕЕНКО, Фейсбук).

3. Такое ощущение, что где-то находится своего рода «школа карманников», поскольку они могут быть абсолютно разного возраста – от подросткового до пенсионного.

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«А один раз пожилая женщина лет 60-ти сельского вида пыталась открыть. Я её за руку поймала» (Татьяна МАТИСЕВА, Фейсбук).

4. Не прячьте кошелек и телефон в карман, заходя в общественный транспорт.

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«Научилась, заходя в общественный транспорт, держать кошелёк и телефон в руках. Никому теперь не верю» (Ирина САМОХВАЛОВА, Фейсбук).

5. Не держите все ценности в портмоне.

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«Крупные купюры, документы, карточки всегда держите в кармашках. А в кошельке - мелочь. Нельзя отвлекаться в транспорте» (Татьяна МАТИСЕВА, Фейсбук).

6. Не сдерживайте эмоций, в случае чего – громко кричите, зовите на помощь! Больше всего карманники боятся шумихи, поэтому не стесняйтесь выражать свои эмоции так, чтобы это слышали все окружающие.

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«А я ехала в маршрутке и почувствовала чужую руку в кармане. Хлопнула по карману! Через секунду он уже лезет в сумку... Я сама такая трусиха, но ошалела от наглости такой! Я так орала на всю маршрутку «Люди, проверьте карманы, пока он тут еще!» Он выбежал…» (Ирина СОРТОВИЕ, Фейсбук).

ЛИДИЯ ТКАЧ