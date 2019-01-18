Изможденная страна: Жители Молдовы жалуются на низкие зарплаты, но достойны ли они большего?

Нельзя в стране, в которой ничего не производят, получать так же, как за «Боинги».

Куда ни пойдешь, с кем разговор ни заведешь, почти всегда первой возникает тема маленьких зарплат в Молдове. Но давайте реально порассуждаем: а заслуживает ли высокого жалованья в нашей стране хоть кто-то?

Вот, например, врачи и учителя, больная тема. Но, согласитесь, большинство из них работает по-старинке. И я сейчас не о случае педофилии в Унгенах… Большинство из них интернетом пользуется на уровне общения в Одноклассниках. А спросите своих знакомых преподавателей и медиков: когда они последний раз после окончания вуза читали в Сети научные труды, когда они пытались внести в учебный или лечебный процессы что-то новаторское? Когда участвовали в научных конференциях? Нет, конечно, есть те, кто регулярно летает по всему миру и пополняет багаж новых знаний, но их – меньшинство. Так за что платить?

- А как же их постоянно изможденный вид? – спросит меня въедливый читатель.

А примерно такая же история, как если бы вместо трактора селянин мотыгой землю ковырял. Технологии не стоят на месте, а некоторые наши врачи и учителя, такое ощущение, что сознательно не идут в ногу с прогрессом. Так проще.

И все, о чем написано выше, можно спокойно применить абсолютно к любой профессии. Разве не так? В итоге народ работает спустя рукава, от звонка до звонка, а на досуге развлекает друг друга разговорами о низкой оплате их доблестного труда.

Да и насколько этот труд квалифицирован? По разным оценкам, производительность труда американца и жителя Молдовы отличается в десятки раз. По официальным данным, один молдавский работник производит товаров и услуг на 10-15-20 тысяч леев в год, тогда как американец - около 100 тысяч долларов. Специалисты утверждают, что нельзя в стране, в которой ничего не производят, получать так же, как за «Боинги». Ответ на вопрос: когда высокие технологии и инвестиции станут для Молдовы не сказками на ночь - тогда и зарплаты начнут расти.

Кстати, самыми востребованными профессиями в Молдове являются ровно две: сиделки и компьютерщики. По той простой причине, что они – эти специальности – хорошо уходят на экспорт…

РОМАН ВЛАДИМИРОВ