Почему Молдова вымрет, если попадет в руки Майи Санду

У политика, претендующего на высокую должность в стране, должно быть хоть понимание ее проблем. Семейное положение лидера ПДС Майи Санду лично меня не интересует ни капли, в отличие от тех, кто упрекает ее в отсутствии семьи и детей.

Это, по-моему, ее сугубо личное дело, поскольку, как я считаю, семейное положение лидера не влияет на его политическую деятельность. Например, три ведущие страны Европы — Британию, Германию и Францию — возглавляют бездетные лидеры. Бездетность не мешает им рулить одними из самых развитых стран мира.

У политика не обязательно должен быть личный опыт во всем. Это ведь невозможно. Однако, у политика, тем более претендующего на высокие должности в стране, должно быть понимание. Понимание как самой проблемы, так и людей, которые с ней сталкиваются. А главное, у него должная быть политическая воля, желание работать для людей.

Своим отказом повысить пособия по уходу за детьми в Молдове, с которым она выступила еще будучи министром просвещения, но о котором стало известно только сейчас, Майя Санду показала полное непонимание проблемы. Ее семейное положение значения не имеет. Мужчине, например, совсем необязательно рожать, чтобы понять, что это больно. Ему достаточно понимать и хотеть понять. Майя Санду, как ни странно, не понимает, что демографическая проблема в стране стоит настолько остро, что угрожает существованию нашей страны. Не понимает, что пока государство не позаботится о повышении рождаемости, Молдова так и будет лететь в пропасть.

Она уверена, что забота о детях - дело не государства, а родителей. Удивительно слышать такие слова от политика! Это некомпетентность? Майя Санду говорит, что детей должны содержать родители, а матери должны тяжело трудиться, чтобы вырастить своих детей. А кто, по мнению Санду, содержит наших детей? Она? Государство? Родители и содержат!

Делают возможное и невозможное, чтобы в этой бедной стране поднять детей, дать им образование. Законопроект, который она отвергла, касался лишь повышения разовых пособий при рождении ребенка с 3100 леев до 5500, о выделении госпомощи при усыновлении детей, а также пособий детям-сиротам и детям, временно оставшимся без родительской опеки, и матерям без медицинской страховки. Эти пособия не могут обеспечить ребенка, они лишь помощь, которую государство, желающую улучшить демографическую ситуацию в стране, должно предоставить.

Боюсь, что если Молдова попадет в руки Майи Санду, мы просто вымрем.

ПАВЕЛ МУНТЯН