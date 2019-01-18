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Турция ратифицировала важный протокол о взаимных поездках с Молдовой
18.01.2019

Парламент Турции ратифицировал протокол о взаимных поездках для граждан Молдовы и Турции на основании удостоверений личности.

Ранее договор был ратифицирован парламентом Молдовы. Двухстороннее соглашение дает возможность находиться гражданам двух стран на территории другой стороны без визы и загранпаспорта на протяжении 90 дней.

Для работы и учебы, а также при нахождении в стране визита более 90 дней наличие загранпаспорта и визы для граждан Молдовы и Турции продолжает оставаться обязательным. В это случае визу необходимо получать заблаговременно, сообщает noi.md.

Межправительственное соглашение между Молдовой и Турцией было подписано в феврале 2018 года. Подписанное соглашение стало продолжением заключенного более четырех лет назад взаимного договора о безвизовом режиме.


 
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