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Общество
Руслан Кодряну взял лопату и отправился ночью убирать улицы Кишинева
18.01.2019

Врио градоначальника отметил, что принял предложение со стороны сотрудников троллейбусного парка.

- Они решили показать урок тем, кто неправильно паркуется на Московском проспекте и блокирует движение общественного транспорта. Я вышел в эту ночь поработать с лопатой для того, чтобы очистить дороги от снега вокруг автомобилей. Очень надеюсь, что завтра утром люди смогут вовремя попасть на работу. Аналогичные проблемы у нас есть на улицах Матеевича и Пушкина.

Руслан Кодряну отметил, что таким образом собирается привлечь внимание водителей, которые паркуются неправильно, к актуальной проблеме. 

Тем не менее отметим, что большинство улиц города находятся в жутком состоянии от снежной каши. 

Так, 16 января из-за хамской парковки на Московском проспекте городские троллейбусы выбились из графика на 40 минут.


 
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