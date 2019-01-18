Руслан Кодряну взял лопату и отправился ночью убирать улицы Кишинева

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Общество
Врио градоначальника отметил, что принял предложение со стороны сотрудников троллейбусного парка.
- Они решили показать урок тем, кто неправильно паркуется на Московском проспекте и блокирует движение общественного транспорта. Я вышел в эту ночь поработать с лопатой для того, чтобы очистить дороги от снега вокруг автомобилей. Очень надеюсь, что завтра утром люди смогут вовремя попасть на работу. Аналогичные проблемы у нас есть на улицах Матеевича и Пушкина.
Руслан Кодряну отметил, что таким образом собирается привлечь внимание водителей, которые паркуются неправильно, к актуальной проблеме.
Тем не менее отметим, что большинство улиц города находятся в жутком состоянии от снежной каши.
Так, 16 января из-за хамской парковки на Московском проспекте городские троллейбусы выбились из графика на 40 минут.
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