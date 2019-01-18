Украина решила усилить охрану на границах с Молдовой и Румынией

Госпогранслужба Украины отметила, что такие меры предприняты "для прикрытия направлений возможной противоправной деятельности".

Около 100 пограничников были отправлены в Черновицкую область Украины, граничащую с Румынией и Молдавией из-за "вероятной противоправной деятельности". Информация обнародована на сайте пресс-центра Госпогранслужбы соседней страны.

Руководство погранслужбы считает, что такие меры позволят лучше выявить нарушителей.

"В связи с определенной прогнозируемой активизацией перемещения незаконных мигрантов и табачных изделий в страны ЕС, руководство пограничного ведомства направило на Буковину дополнительные резервы для прикрытия направлений возможной противоправной деятельности", - говорится в сообщении ведомства.