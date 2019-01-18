18 Января 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Здоровье
Кампания "Новая жизнь" продолжится и в 2019 году
18.01.2019

68 миллионов леев. Такую сумму правительство планирует израсходовать в этом году на кампанию "Новая жизнь". Подарочные наборы для новорождённых поступают в роддома по всей стране.

Пациентки Хынчештского перинатального центра принимают подарки с удовольствием. "Ползунки, шапочка, носочки. Приятно, неожиданно."

"Я получила набор вещей первой необходимости, которые нам очень нужны. Двойное одеяльце, подгузники, ползунки, распашонки, шапочки, влажные салфетки. Также в наборе игрушки и подушечка.  Это очень полезная помощь."

"Неожиданный подарок.  Когда родила первого ребенка, ничего подобного не было. Это действительно то, что нужно, и на что уходит больше всего денег." С декабря прошлого года в Хынчештском роддоме раздали более ста наборов для новорожденных.

"Тут и подгузники, и влажные салфетки, постель, вещи, которых хватит на три месяца, ортопедическая подушечка, гигиенический набор для малышей", - говорит акушерка Маричика Чебан.  

Правительство уже израсходовало на кампанию "Новая жизнь" пять миллионов 700 тысяч леев. Молодым мамам вручили более 4800 наборов для новорожденных. "Молодые мамы получают наборы в первый или второй день после рождения малыша", - сказал директор Хынчештского перинатального центра Петру Чуботару.

Правительство переняло идею кампании "Новая жизнь" у Фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс". Он вел этот проект более двух лет и успел сделать подарки почти 30 тысячам семей.


 
Количество просмотров:
55
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.