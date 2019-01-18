Кампания "Новая жизнь" продолжится и в 2019 году

68 миллионов леев. Такую сумму правительство планирует израсходовать в этом году на кампанию "Новая жизнь". Подарочные наборы для новорождённых поступают в роддома по всей стране.

Пациентки Хынчештского перинатального центра принимают подарки с удовольствием. "Ползунки, шапочка, носочки. Приятно, неожиданно."

"Я получила набор вещей первой необходимости, которые нам очень нужны. Двойное одеяльце, подгузники, ползунки, распашонки, шапочки, влажные салфетки. Также в наборе игрушки и подушечка. Это очень полезная помощь."

"Неожиданный подарок. Когда родила первого ребенка, ничего подобного не было. Это действительно то, что нужно, и на что уходит больше всего денег." С декабря прошлого года в Хынчештском роддоме раздали более ста наборов для новорожденных.

"Тут и подгузники, и влажные салфетки, постель, вещи, которых хватит на три месяца, ортопедическая подушечка, гигиенический набор для малышей", - говорит акушерка Маричика Чебан.

Правительство уже израсходовало на кампанию "Новая жизнь" пять миллионов 700 тысяч леев. Молодым мамам вручили более 4800 наборов для новорожденных. "Молодые мамы получают наборы в первый или второй день после рождения малыша", - сказал директор Хынчештского перинатального центра Петру Чуботару.

Правительство переняло идею кампании "Новая жизнь" у Фонда Влада Плахотнюка "Эдельвейс". Он вел этот проект более двух лет и успел сделать подарки почти 30 тысячам семей.