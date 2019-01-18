Бизнесмены: Впервые, реформы, проводимые властями, ощутили в такой короткий срок

Предприниматели, деятели культуры, спортсмены, педагоги, учащиеся и военные оценили результаты работы правительства Филипа. Они говорят, что впервые реформы, проводимые властями, ощутили в такой короткий срок.

Виталий Бундуки больше 20 лет служит в армии. Мужчина говорит, что до сих пор у него не было своего жилья, а благодаря инициативе кабмина Павла Филипа сейчас он получил служебную квартиру.

"Мы очень обрадовались, потому как до сих пор или снимали квартиру, или жили у родственников. А теперь мы можем строить планы на будущее. Это положительный момент", - говорит военный Виталий Бундуки.

Владельцы отелей и ресторанов не только могут вкладывать в развитие бизнеса, но и повышают зарплаты своим сотрудникам. Это стало возможным благодаря налоговой реформе правительства, согласно которой с 1 октября прошлого года налог на добавочную стоимость в этой области снизился в два раза.

"Ассоциация ресторанов стремилась к этому все пять лет своего существования. И вот мы стали свидетелями открытости правительства, которое позиционировало себя в поддержку бизнеса и сдержало слово. Для нас это очень много значит, это применение европейской практики", - сказала председатель Ассоциации ресторанов Анета Засавицки.

Правительство Павла Филипа внедрило и реформу заработной платы, которая коснулась примерно 200 тысяч бюджетных работников во всех сферах деятельности.

"Введение с 1 декабря прошлого года новой единой системы оплаты труда в бюджетном секторе - это огромное достижение правительства, потому что предыдущая система была несовершенной", - поделился замглавы НКПМ Сергей Саинчук.

За последние три года значительно выросло и число молодых людей, которые выбрали дуальное обучение, которое позволяет сочетать теорию и производственную практику. В прошлом году таких студентов было свыше 1100, что примерно на четверть больше, чем в 2017-ом.

"Одно из главных достижений в нашей области - возобновление программ педагогической подготовки в профессионально-техническом образовании, а именно возобновление подготовки специалистов начального и дошкольного образования с квалификацией учителей, что важно в условиях дефицита педагогических кадров", - отметила директор колледжа им. А. Матеевича Виктория Бурку.

Есть продвижение и в области развития спорта. Правительство Павла Филипа может гордиться началом строительства крупнейшего мультифункционального комплекса, который сможет принимать до пяти тысяч зрителей.

"Все представители спорта рады новому проекту, а именно строительству Арены Кишинев. Но для нас, руководителей федераций, очень важно финансирование. Например, финансирование Ассоциации борьбы с начала года вырастет на 50%. Это много, очень значительный рост", - поделился председатель Федерации борьбы Иван Георгиу.

После того, как премьер подвел итоги трех лет работы правительства, он обратился к будущему главе кабмина. Павел Филип отметил, что скучать ему в этой должности ему не придется, так как страна ждет продолжения реформ.