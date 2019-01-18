Жители Оргеева довольны новым общественным транспортом

Исполняющая обязанности Примара Оргеева Диана Мемец проверила работу нового общественного городского транспорта, запущенного недавно в городе. На данный момент все новые автобусы, закупленные в конце прошлого года действуют и курсируют по маршрутам.

Особенную благодарность пассажиров вызывает бесплатный проезд, который действует для всех в самые востребованные часы пик.

Диана Мемец, которая сейчас отвечает в качестве и.о. примара за город, после того, как Примар Оргеева Илан Шор приостановил свои полномочия на период участия в избирательной кампании, лично провела внеплановую проверку автопарка, а также работу нового транспорта, в том числе соблюдение графика движения.

В результате инспекции было констатировано, что все транспортные единицы курсируют по своим маршрутам, согласно расписанию. Оргеевцы, а также гости города, высказывали благодарность за новый транспорт. Они оценили как комфорт новых автобусов, так и соблюдение графика движения. Особенно люди ценят то, что в часы пик, с 7 до 9 утра, и 5 до 7 вечера поездки в оргеевских автобусах бесплатны для всех!

Напомним, что в конце прошлого года руководство Оргеева во главе с примаром Иланом Шором приобрело 37 новых автобусов для обеспечения новой системы общественного городского транспорта. Новые транспортные единицы самые комфортабельные и безопасные во всей стране. Они оборудованы видео-регистраторами, системами спутниковой навигации GPS, бесплатным доступом в интернет через WiFi, а также кондиционерами. Модернизация общественного транспорта в Оргееве и предоставление бесплатного проезда было одним из предвыборных обещаний Илана Шора в избирательной кампании на местных выборах 2015 года.