За кадром фильма «Белое солнце пустыни»

Фильм «Белое солнце пустыни» — давно стал классикой советского кинематографа, хотя его съемки сопровождались большими сложностями, режиссера обвиняли в профнепригодности, а зрители могли бы и вовсе не увидеть на экранах любимых героев…

Немногие знают о том, что у «Белого солнца пустыни» изначально было не только другое название, но и другая концовка, а вырезанных эпизодов хватило бы на две серии.

В 1960-х годах на волне популярности «Неуловимых мстителей» возрос интерес к приключенческому кино, и на уровне руководства было принято решение о съемках «истернов» с историко-революционным содержанием в противовес зарубежным «вестернам».

К работе над сценарием нового фильма с рабочим названием «Басмачи» (или «Пустыня») привлекли Андрея Кончаловского и Фридриха Горенштейна. В основу сюжета легла история, рассказанная участником Гражданской войны, о том, как в Средней Азии басмачи, спасаясь бегством от красноармейцев, бросали в пустыне свои гаремы. Так родилось еще одно название фильма — «Спасите гарем».

Кончаловский вскоре покинул проект ради съемок другого фильма. От работы также отказались Юрий Чулюкин и Андрей Тарковский. Владимир Мотыль планировал снять картину о декабристах, но, получив гарантии полной свободы действий на съемочной площадке, он согласился взяться за работу над предложенным проектом о «басмачах».

Советскому кинематографическому руководству название «Спасите гарем» показалось двусмысленным, поэтому был утвержден другой вариант — «Белое солнце пустыни».

На роль красноармейца Сухова пригласили Георгия Юматова, но на тот момент у него уже были серьезные проблемы с алкоголем, и опасения режиссера по поводу того, что он может сорвать съемки, были небезосновательными.

Через неделю после начала съемок он попал в пьяную драку и явился на съемочную площадку весь в синяках. Тогда режиссер принял решение снимать актера, чью кандидатуру отклонили на пробах, — Анатолия Кузнецова.

К съемкам привлекали и непрофессиональных актеров. Только три из девяти жен Абдуллы актрисы, остальные были далеки от мира кино. Женщины тяжело переносили жару, и в тех сценах, где им не нужно было открывать лица, их дублировали молодые солдаты, облаченные в паранджу.

Съемки проходили в Дагестане и Туркмении. Дисциплина в творческой группе хромала — актеры часто пропадали в местных ресторанах и участвовали в пьяных потасовках. Эпизод, где у Верещагина во время схватки на баркасе кровоточит лицо, совершенно натурален. Накануне в драке с местными хулиганами Луспекаеву рассекли бровь.

В течение командировки не успели отснять весь запланированный материал. В результате комиссия забраковала работу режиссера и обвинила его в профессиональной непригодности, а фильм положили «на полку» на 4 месяца. Но поскольку в Министерстве финансов отказались списывать потраченные на съемки деньги, было решено все же дать возможность Мотылю завершить работу над фильмом.

Заключение комиссии о внесении изменений в отснятый материал

Для того чтобы фильм вышел на экраны, режиссеру пришлось переснять несколько сцен, а некоторые готовые эпизоды — вырезать. Так, изначально финал был совсем другим: жена Верещагина от горя сходит с ума, а жены Абдуллы в отчаянии бросаются к мертвому мужу и рыдают над телом.

Сухов ожидал увидеть на их лицах радость спасения, но они пробегали мимо него и принимались причитать над мужем, как и положено восточным женщинам. Но такой финал возмутил руководство «Мосфильма».

Катерину Матвеевну сыграла непрофессиональная актриса — редактор студии «Останкино» Галина Лучай

Многие кадры не вошли в картину. Так, был вырезан эпизод, когда Абдулла поджигал бак, где прятались его жены. Женщины, спасаясь от огня, должны были, скинув одежду, выбраться наружу. Но все они наотрез отказались сниматься обнаженными.

После долгих уговоров они согласились, поставив условие: на съемочной площадке не должно быть мужчин. Но избавиться от операторов и осветителей не было возможности, поэтому прогнать пришлось только плотника.

Правдами и неправдами эпизод сняли, но комиссия потребовала его убрать. Пришлось также «вырезать ляжки» Катерины Матвеевны, когда она с задранной юбкой переходила через ручей, так как это расценивалось как порнография. Удалили и те сцены, в которых Верещагин пьянствовал — герой не мог быть алкоголиком.

Из фильма вырезали многие сцены с женами Абдуллы. Искусствовед и переводчица Светлана Сливинская, сыгравшая роль Саиды, рассказывает: «Сначала планировалась приключенческая картина под названием «Спасите гарем», где главными были Абдулла и его жены. Но материал порезали, картину переименовали, главным стал не гарем, а рассказ о том, как происходила революция в азиатских странах.

Помню, забраковали сцену, как в одном из снов Сухов под песню «Из-за острова на стрежень» кидает меня с баркаса. Я должна была покорно уходить под воду. Хорошо, что аквалангисты меня вовремя вытащили! А потом сцену велели вырезать как жестокую».

Светлана Сливинская в роли Саиды

Кадр, не вошедший в фильм: сон Сухова о том, как он, вспомнив жену, бросает в воду женщин из гарема

Но и после этих изменений материал не удовлетворял комиссию, и Мотылю пришлось внести еще около 30 правок. Финальный вариант существенно отличался от первоначального, но директор «Мосфильма» не был доволен результатом и не подписал акт о приемке.

Зрители наверняка так бы никогда и не увидели один из лучших советских фильмов, если бы однажды на закрытом просмотре «Белое солнце пустыни» не показали Леониду Брежневу. Он пришел в такой восторг от увиденного, что картину выпустили в прокат.

В первый же год фильм посмотрели 35 миллионов зрителей, и до сих пор он не теряет своей популярности.