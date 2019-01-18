Обнимающая двоих Жасмин запретила детям спать в кровати

Певица Жасмин отправилась на курорт вместе с младшими детьми. В спокойной обстановке артистка задумалась о тонкостях воспитания.

Заменить все время проводит с наследниками – шестилетней Маргаритой и двухлетним Мироном. По словам артистки, она старается не баловать малышей.

Жасмин призналась, что запрещает своим наследникам спасть с ней в одной кровати, и только в крайних случаях делает исключение. "Обычно мы с Иланом не разрешаем, если только детям не снятся страшные сны. Но сегодня, благодаря моим маленьким террористам, я "прекрасно" выспалась, всю ночь проведя, по сути, в дырке между двух детских кроваток, – рассказала певица в своем Instagram.

Звезда пояснила, что накануне вечером дети требовали объятий и даже устроили борьбу за внимание матери. Жасмин попыталась угодить сразу обоим и у нее получилось. "С воплями "мояяяяя!!!" каждый пытался утянуть меня к себе на кроватку, чтобы я спала именно с ним.

Компромисс в сражении за маму был достигнут, когда мне удалось-таки обнять обоих так, чтобы каждый думал, что я сплю именно с ним. А вы своим малышам разрешаете спать с вами или сразу отучаете? И, если разрешаете, то в каких случаях и до скольки лет?" – обратилась знаменитость к фанатам.

В комментариях поклонники наперебой рассказывали о собственных детях и семейных обычаях. В итоге фолловеры звезды пришли к выводу, что каждый родитель решает для сам как поступать.

Напомним, Жасмин есть старший сын Михаил от первого брака. Как известно, со своим мужем Вячеславом Семендуевым она со скандалом развелась из-за того, что мужчина поднимал на нее руку. В 2011 году знаменитость стала женой миллионера Илана Шора, от которого она родила Маргариту и Мирона.