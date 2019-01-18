Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника

Праздник Святого Богоявления или Крещения Господня - один из древнейших в христианстве. О нем упоминают уже самые ранние христианские источники (например, святитель Климент Александрийский во II веке). В Русской Православной Церкви его отмечают 6 (19 - по новому стилю) января.

История

Праздник Богоявления (Крещения) напоминает о поворотном моменте в земной жизни Иисуса, когда, после тридцати лет, во время которых "Он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости", Христос начинает свое служение. И вот Иисус приходит на берег реки Иордан, - туда, где проповедует пророк Иоанн Предтеча, который призывает людей к покаянию и совершает над кающимися обряд священного омовения.

"В русском переводе Нового Завета греческое слово "баптисма" (омовение) передано как "крещение", хотя крещением в строгом смысле слова (т. е. принятием Креста) является только христианское крещение", - поясняет отец Александр Мень в книге "Таинство, слово и образ". И продолжает рассказ о тех событиях так: "Внезапно в толпе кающихся никому не известный и сначала никем не замеченный появляется Иисус из Назарета Галилейского. Он не желает выделяться среди других и просит "крещения" у пророка. Безгрешный, Он указывает грешникам путь к Богу, путь, который начинается с очистительного покаяния. "Так надлежит нам исполнить всякую правду..."

Когда, крестившись, Иисус удалился в пустыню, Предтеча воскликнул, обращаясь к народу: "Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: "на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть Крестящий Духом Святым". И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий".

Зачем люди окунаются в прорубь

Обычай омовений в ледяной воде в этот день является российской, довольно молодой народной традицией, а не исконной частью праздника, - и уж точно одно лишь купание в проруби не может автоматически смыть с человека грехи. Другое дело, что вода, действительно, является неотъемлемым символом этого дня, образом обновления и новой жизни.

В одной из своих проповедей митрополит Антоний Сурожский рассказывает, что Крещение Христа в водах греховного, отпавшего от Бога мира ("как тяжелы были эти воды грехом людей, которые ими омывались!") было событием одновременно величественным и трагическим, "и вот почему воды иорданские, носящие всю тяжесть и весь ужас греха, прикосновением к телу Христову, телу безгрешному, всечистому, бессмертному, пронизанному и сияющему Божеством, телу Богочеловека, очищаются до глубин и вновь делаются первичными, первобытными водами жизни, способными очищать и омывать грех, обновлять человека, возвращать ему нетление, приобщать его Кресту, делать его чадом уже не плоти, а вечной жизни, Царства Божия".

Во время крещенского богослужения совершается Великое освящение воды - и эту освященную воду Церковь с древних времен называет Великой агиасмой, особой святыней. Упоминая её чудесные свойства, Святой Иоанн Златоуст говорил о ней в IV веке: «Христос крестился и освятил естество вод, и потому в праздник Крещения все, почерпнув воды в полночь, приносят ее домой и хранят во весь год».

Обычай омовений в ледяной воде в этот день является российской, довольно молодой народной традицией, а не исконной частью праздника

Как окунуться в прорубь, чтобы не заболеть

Прежде всего, стоит трезво оценить свое состояние и не подвергать, в случае сомнений, свой организм шоку. Но уж если решились во что бы то ни стало окунаться, нелишним будет помнить об основных советах, которые из года в год повторяют врачи.

! Раздевайтесь непосредственно перед тем, как окунуться - не мерзните раздетыми перед водой. Не стойте долго голыми ногами на льду.

! Зайдя по колено в воду – умойтесь. Погружайтесь медленно.

! Постарайтесь находится в ледяной воде не более 10 секунд.

! После того, как вылезли, – сразу же хорошо разотритесь и быстро одевайтесь.

! Ни в коем случае не «согревайтесь» алкоголем перед нырянием, это опасно для здоровья. После купания зайдите в теплое помещение и выпейте горячего чаю.