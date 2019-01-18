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Интервью
Николай Манолов. Если молдавское IT хочет настоящих денег, пора от аутсорсинга переходить к собственным проектам
18.01.2019

Читайте интервью с Николаем Маноловым, совладельцем и председателем совета директоров компании XOR.

Николай, привет. Ты всегда на позитиве, но сегодня явно с дополнительной внутренней подсветкой. Есть причина?

Есть. Вчера, 15 января, XOR подписал контракт с Manpower. Это один из мировых лидеров по услугам в области управления персоналом. Более 4000 офисов в 82 странах и 30 000 собственных рекрутеров.

То есть повторяется история с российским HeadHunter? Якорный клиент в вашей сфере, и понеслась вперед удача?

Это не повторение, это виток. НеadHunter – это российский рынок, а Manpower – международный.

Мои поздравления. А теперь давай, учитывая, что часть моих читателей тебя знает, а другая нет, еще раз представим XOR и заодно сделаем рефреш информации о вас.

Давай. XOR – IT-компания, специализирующаяся на автоматизации процессов подбора персонала. В упрощенном варианте можно сказать, что наша фишка – чат-боты для найма на работу. История развития укладывается в два года. Первый год ушел на Россию. Там мы стартовали. Закончился он эксклюзивным контрактом с HeadHunter, крупнейшим игроком российского рынка услуг по подбору персонала. Второй год мы покоряли Америку и расширяли офис в Молдове. Теперь организационная структура такая: штаб-квартира в Остине (США, Техас), компания в Москве и компания в Кишиневе, где сосредоточен продакшн и с твоей, кстати, легкой руки сейлз-департамент.

Финансовые результаты и можешь назвать?

Почему бы и нет. В перспективе мы готовим компанию на продажу, а значит, вся ее история с первого дня белая-белая. Нам потом представлять документы серьезным игрокам, а им “серая” или “черная” бухгалтерия совсем не нравится. Сейчас, на второй год, мы вышли на объем выручки от услуг на $1-1,2 миллиона в год. Затратная часть не больше половины. Большая часть костов (затрат, то есть) – в Молдове.

Почему вы выбрали Молдову?

Да вы тут просто не понимаете и не цените своего законодательства в IT. Семь процентов налога и ни центом, копейкой или бануцей больше. Я когда рассказываю в Штатах о возможностях в Молдове, мне сразу и не верят. Вплоть до: “Николай, готовься к гостям, мы приедем посмотреть все на месте”.

Кстати, сколько у тебя человек в молдавском офисе?

Двадцать. Программисты и продавцы. Средняя зарплата – 2000 евро в месяц. Хотя я очень рассчитываю, что наши продавцы начнут зарабатывать раза в три, а то и в пять больше. Сам понимаешь, они на проценте от продаж. Заработают больше они – заработает больше и XOR.

А как же истина, что для того, чтобы разбогатеть в IT, нужно жить и работать в Силиконовой долине? Мол, если инвестор не может за час на своем Порше доехать до офиса стартапа, то ему и стартап такой не нужен, в Долине полно других.

Эта истина работала на заре стартапов, сейчас многое изменилось. Хочешь, я на пальцах разложу тебе преимущества Кишинева перед Сан-Хосе?

Давай.

Первое я уже упоминал: общее налоговое удержание с IT-компаний – 7%. Больше ни одного налогового платежа.

Второе. Да, молдавские программисты подросли в цене. Но они все равно еще в 2-2,5 раза дешевле американских.

Третье. Нельзя забывать и об “обвесе” стартапа – бухгалтерия, юристы, аренда офиса, да хоть та же еда в офис сотрудникам. Здесь затраты в Молдове меньше в 4-10 раз.

Текучка кадров. Вы в Молдове жалуетесь, что кадры трудно найти, а лучшие уезжают. Пусть немного утрированный пример из Долины: утром ты нанимаешь программиста, днем он выходит в кафе попить кофе, там его перехватывает рекрутер  Google или Facebook, и после обеда твой программист работает уже у них в офисе, а ты ищешь нового. Так что вы еще текучки кадров по-настоящему не видели.

Если сравнить зарплату и расходы на жизнь, то молдавский программист будет богаче европейского, особенно если в пакет включить квартиру и машину. Можно сказать, что здесь не так богата культурная жизнь, но если проект, над которым работает программист, его захватывает, то остальное он прекрасно доберет и в Кишиневе или слетает на выходные в Рим или Париж.

Убедил. Но к чему ты клонишь? Все выгоды, о которых ты говоришь, давно понял молдавский аутсорсинг. И у нас есть Endava и Pentalog, они процветают.

Аутсорсинг – это, конечно, хорошо. Но представим, что ты решил продать аутсорсинговую компанию. 200-300 тысяч – потолок. Ты же, по сути, продаешь команду. А она может завтра же разбежаться. А вот проект, например, такой как наш XOR, может стоить и 10 миллионов, и 20 миллионов, и 200. Рынок M&A (покупки-продажи компаний) уже сейчас достиг 4 триллионов долларов в год. Сделки по 300-500 миллионов на этом рынке – это мейнстрим. Если включить калькулятор, то легко посчитать, что несколько компаний продаются и покупаются каждый день. И именно в этом направлении ты можешь поработать 3-5 лет и сделать проект, который тянет на десятки или сотни миллионов.

Непредставимо в Молдове…

Конечно. Потому что здесь нет фондового рынка, нет практики создания компаний ради продажи. Но компании и не нужно продавать в Молдове. Здесь их можно создавать. Точнее регистрировать их разумнее в других юрисдикциях, а в Молдове размещать “кост-центр”. Программирование, продажи продукта можно вести из Молдовы. Какая разница клиенту, ГДЕ расположен колл-центр, который с ним работает. Важно – КАК он работает.

Ты так говоришь, как будто у тебя есть план…

Есть. Но о плане чуть позже, это не последнее же интервью. Пока я договорился с рядом специалистов, в том числе с COO XOR Дейвом Перри подготовить  обзорную конференцию для Молдовы о практике создания, развития и продаж стартапов на американском рынке…

А Дейв Перри  – это…

Это легендарный для меня профессионал. Он создал в свое время компанию Avocent Corporation, которую продал за 1,2 миллиарда долларов. Это открытая информация, ее легко проверить. Потом он ушел на несколько лет в преподавание. Преподавал MBA в топовой американской школе по рейтингу Принстона. И сейчас преподает.  А потом мы с ним случайно познакомились в Кишиневе (как тесен мир), и он купил небольшой пакет XOR, стал нашим партнером и COO компании.

Так к чему ты клонишь?

К тому, что у Молдовы есть отличный шанс стать страной, где не только процветает IT-аутсорсинг, но и рождаются серьезные проекты. В конце концов, у XOR сейчас сильный “молдавский акцент”, и это дает нам преимущества в развитии и в будущей капитализации.

Судя по всему, в следующем интервью ты расскажешь детальнее о плане?

Да, это будет конец февраля – начало марта. Так что считаем это интервью элементом тизинга…

ПАВЕЛ ЗИНГАН

 
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