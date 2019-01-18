Канду: Очень ждем Усатого в Молдове, он тут разыскивается

Андриан Канду отреагировал на известие о возможном возвращении Ренато Усатого в своей манере, прозрачно намекнув на негативные последствия для беглого политика.

- Насколько мне известно, его разыскивают несколько учреждений в нашей стране. Пусть возвращается на родину. Мы его ждем. Но где его Родина? Здесь или в Москве? - спросил Андриан Канду.

Несколько дней назад на своей страничке в соцсетях Ренато Усатый намекнул на возможное возвращение в Молдову.

Также, лидер «Нашей Партии» не преминул сделать туманное заявление о будущем, написав «В конце недели будем вместе решать, как победить зло».

Ренато Усатый находится в России уже около двух лет, куда уехал в срочном порядке в момент возбуждения уголовного дела за покушение на убийство, с тех пор в Молдову не возвращался.