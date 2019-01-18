Почти 7 000 леев: Правительство определило уровень средней зарплаты в экономике

Размер среднемесячной зарплаты по экономике в 2019 составил 6 975 леев.

Она была установлена в соответствии с прогнозом по макроэкономическим показателям на 2019-2021 годы.

Проект был разработан Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и одобрен сегодня правительством. По их словам, среднемесячная заработная плата по экономике устанавливается для использования, в частности, в качестве предельного уровня для расчета выплат социального страхования, расчета работодателями отчислений в фонд обязательного социального страхования по своим работникам, а также для расчета выплат обязательного государственного социального страхования за счет материальной помощи, предоставляемой из средств профсоюзов и работодателей из сумм, превышающих ежемесячную зарплату по экономике.

Премьер-министр Павел Филип заявил накануне, в ходе представления отчета о деятельности правительства за три года, что в последние годы средняя зарплата по экономике увеличилась с 4 600 леев до примерно семи тысяч леев