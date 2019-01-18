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Ирина Влах – властям РМ: а что вы делаете для того, чтобы в Гагаузии знали молдавский язык?
18.01.2019

Башкан региона прокомментировала последние новости.

Скандал, связанный с общением полицейского и водителя из Гагаузии, всколыхнул всё общество, особенно в Гагаузии. В ситуацию вмешалась даже башкан региона Ирина Влах, которой особо не понравился первоначальный ответ МВД, рекомендовавший гагаузам учить молдавский язык. Влах считает, что МВД не следовало сгоряча давать такие непродуманные ответы:

- Я думаю, они просто поспешили. Я считаю, что сотрудникам полиции надо разговаривать на том языке, на котором их просит разговаривать водитель. Мы в Гагаузии тоже хотим изучать молдавский язык, но что сделали власти для этого? Это не наша проблема, местных гагаузских властей, это проблема кишинёвских чиновников, - считает Влах, слова которой приводит ProTV


 
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