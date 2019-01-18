Ион Чебан о политических достижениях ПСРМ в МСК в 2018 году

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан рассказал о политических достижениях ПСРМ в МСК в 2018 году.

«Среди политических достижений я бы хотел особо отметить тот факт, что нам, наконец, удалось избавиться от Дорина Киртоакэ, который своими действиями разрушал столицу последние 10 лет. Мы постоянно разоблачали коррупционные действия, беззакония, бюрократию, протекционизм, и другие пагубные явления, что ознаменовали деятельность администрации Дорина Киртоакэ. И вот, наконец, в 2018 году, мы от него избавились», – заявил он.

Также Ион Чебан отметил и поведение Андрея Нэстасе после выборов. «Андрей Нэстасе обещал, что будет бороться за интересы горожан, но за все это время не сделал абсолютно ничего», – заявил он.

«Еще не могу не отметить деятельность временно исполняющего обязанности генпримара Руслана Кодряну. Мы его не признаем, и заявляли это неоднократно. Сейчас по этому вопросу идет судебная тяжба. Хорошо, что он хотя бы не вмешивается в деятельность МСК, а управления регулярно отчитываются о своей работе. Так мы вносим свой вклад в решение проблем столицы», – добавил Ион Чебан.

Кристина Пендя