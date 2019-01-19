Посол Ирландии: В Кишиневе может быть открыто по крайней мере одно консульское учреждение Ирландии

В Кишиневе может быть открыто по крайней мере одно консульское учреждение Ирландии, заявил посол Ирландии в Молдове с резиденцией в Бухаресте Дерек Фили в рамках визита в Республику Молдова. В то же время, он приветствует намерение Республики Молдова открыть посольство в Дублине, передает IPN.

В ходе заявления для прессы по случаю завершения визита, Дерек Фили отметил, что стремится быть в Республике Молдова так часто, как это возможно, и прилагает усилия для улучшения двусторонних отношений между двумя государствами. Ранее дипломат провел встречи с различными должностными лицами в Кишиневе, среди которых министр иностранных дел и был счастлив услышать о намерении Республики Молдова открыть посольство в столице Ирландии Дублине.

Целью этого визита является то, чтобы вместе с коллегами-послами понять, какую поддержку можно оказать Республике Молдова в контексте избирательной кампании. „Мы не будем контролировать выборы и категорически не хотим вмешиваться в этот процесс, но мы постараемся предоставить поддержку с этой точки зрения. И я очень заинтересован в том, чтобы увидеть, что происходит здесь, чтобы впоследствии, на основании накопленной информации и на основе встреч, которые мы провели здесь, я мог сообщить нашим властям об этом”, - отметил посол Ирландии.

Отвечая на вопрос журналистов о возможных встречах с представителями других партий, кроме избирательного блока ACUM, дипломат сказал, что ранее были контакты и с представителями других политических партий, но организационно не было возможности провести встречи. Он выразил уверенность, что будут и другие возможности. По его словам, речь идет о коротком интервале времени, об одном дне, что не позволило согласовать план всех, с которыми хотелось бы встретиться.

„Мы рады встречам с различными политическими партиями. Вы знаете, что Ирландия является членом Европейского союза, и по этой причине мы заинтересованы встретиться с политическими партиями, которые имеют такое же видение, или которые думают аналогично. Мы, в Ирландии, убедились уже в преимуществах членства в ЕС. И по этим причинам мы даже заинтересованы в том, чтобы держать связь с проевропейскими партиями”, - сказал Дерек Фили.