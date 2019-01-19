Посол Канады: Международное сообщество будет внимательно следить за предвыборным контекстом и выборами

Международное сообщество будет внимательно следить за тем, что происходит в предвыборном контексте и в ходе парламентских выборов в Республике Молдова, заявил посол Канады в Румынии, по совместительству и в Молдове Кевин Гамильтон. По итогам визита в Кишинев, проведенного в контексте выборов вместе с другими послами, дипломат заявил, что в качестве партнеров и друзей Республики Молдова, будут здесь, чтобы следить и видеть, что происходит в этот период, передает IPN.

Он отметил, что прибыл в Республику Молдова вместе с другими коллегами послами государств, которые являются членами Европейского союза. По словам посла, визит в большой степени связан с предвыборным контекстом, но и для того, чтобы отслеживать выборы, которые состоятся в Республике Молдова 24 февраля. „Что касается Канады, мы выразили нашу озабоченность и желание, чтобы эти выборы проводились корректно и свободно. Конечно, мы направим наших краткосрочных наблюдателей в Миссию ОБСЕ, которые будут контролировать и будут следить за ходом этих выборов. Помимо этого, мы хотим быть уверенными в том, что ни один кандидат и ни одна политическая партия не будут подвергнуты преследованиям или запугиванию”, - отметил посол.

Кевин Гамильтон сказал, что в Кишиневе послы провели ряд встреч, в том числе и с представителями избирательного Блока ACUM Майей Санду и Андреем Нэстасе. И это потому, что они хотят убедиться, что эти два кандидата не будут подвергнуты преследованиям или запугиваниям, как произошло недавно, в ходе местных выборов в Кишиневе летом прошлого года.

Отвечая на вопрос журналистов, если будут встречи и с другими партиями, среди которых Демократическая партия, или Партия социалистов, посол заявил, что с этими формированиями были различные контакты, но, к сожалению, нынешняя программа и повестка дня визита не позволили сделать это и сейчас.

Что касается новой смешанной избирательной системы, которая будет применяться на этих выборах, посол сказал, что она действительно является сложной и новой, а избиратели должны будут как-то привыкнуть к ней. „Но, кстати, я не могу говорить об этой избирательной системе, потому что каждая страна имеет полную свободу решать, какую избирательную систему выбирать”, - сказал посол Гамильтон.