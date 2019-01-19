ПСРМ обжалует сегодня в КС решение о количестве избирательных участков, которые будут открыты за рубежом

Социалисты подадут сегодня в Конституционный суд жалобу в связи с решением правительства открыть 125 избирательных участков за рубежом. Об этом заявил депутат Партии социалистов Влад Батрынча. По его словам, это решение необходимо пересмотреть, в противном случае будут поставлены под сомнение результаты выборов, передает IPN.

Депутат отметил, что это решение будет обжаловано и в европейских структурах, таких как ОБСЕ и Совет Европы. „Нам нужна легитимность этих выборов, нам нужно, чтобы выборы были максимально объективными и считаем, что это решение должно быть пересмотрено”, - сказал депутат в ходе передачи „Пятница с Анатолием Голя”.

Вице-председатель Демократической партии Владимир Чеботарь заявил, что на следующих парламентских выборах будет почти на 28% больше избирательных участков, чем были на прошлых выборах. Кроме того, количество бюллетеней увеличилось от трех тысяч до пяти тысяч на каждом избирательном участке, и если на прошлых выборах для диаспоры было выделено 285 тыс. бюллетеней, то для февральских выборов предусмотрено 625 тыс. бюллетеней. „Давайте сравним эту цифру, в том числе с количеством наших граждан, находящихся за рубежом, которые были зарегистрированы ранее в ЦИК”, - сказал демократ.

По его мнению, Республика Молдова является одним из наиболее открытых государств по отношению к диаспоре в избирательном процессе.

Правительство приняло решение об открытии 125 избирательных участков за рубежом для парламентских выборов от 24 февраля. Больше всего избирательных участков будут открыты в Италии (29), Румынии и США (по 12), Российской Федерации (11), Франции (7), Португалии и Испании (по 5). В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии будут открыты четыре избирательных участка, в Украине, Канаде и Турции - по три, а в Израиле, Бельгии, Чехии, Беларуси, Ирландии и Германии - по два участка. По одному избирательному участку будет открыто в Греции, Китае, Азербайджане, Польше, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве, Венгрии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Нидерландах, Катаре, Японии, Хорватии, Грузии, ОАЭ и Норвегии.

Партия социалистов выражает глубокое возмущение решением правительства об открытии на территории Российской Федерации всего 11 избирательных участков для выборов от 24 февраля. Согласно заявлению ПСРМ, на 11 участках, которые власти предполагают открыть в России, смогут проголосовать не более 10% от общего числа молдавских граждан, находящихся на территории Российской Федерации.