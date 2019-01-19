Ион Чебан: и впредь мы будем рядом с гражданами

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Интервью
В интервью порталу ТРИБУНА председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан рассказал о результатах 2018 года и о планах на будущее.
Т: Г-н Чебан, как Вы охарактеризовали бы прошедший 2018 год?
И.Ч.: Год был достаточно трудным, потому что в 2018 году у нас были и досрочные выборы столичного примара. Известно, что на выборах появляются различные политические авантюристы, которые заявляют о большой любви к избирателям и городу, обещают золотые горы, а потом исчезают. Очевидно, что на фоне так называемой активности этих шумных псевдо-политиков сложно работать над решением проблем столицы, но не невозможно. Вместе с коллегами из фракции социалистов, мы продолжили последовательную работу над внедрением нашей повестки дня, которую мы установили еще в 2015 году.
T: Каковы Ваши достижения в 2018 году?
И.Ч.: Среди политических достижений я бы хотел особо отметить тот факт, что нам, наконец, удалось избавиться от Дорина Киртоакэ, который своими действиями разрушал столицу последние 10 лет. Мы постоянно разоблачали коррупционные действия, беззакония, бюрократию, протекционизм, и другие пагубные явления, что ознаменовали деятельность администрации Дорина Киртоакэ. И вот, наконец, в 2018 году, мы от него избавились.
T: А если говорить о других достижениях?
И.Ч.: Здесь я бы хотел отметить следующее: назначение 50%-ной надбавки к тарифной ставке 2700 сотрудников дошкольных образовательных учреждений; утверждение дополнительной доплаты в размере 500 леев ежемесячно с 1 сентября 2018 года для этой же категории сотрудников; утверждение ежемесячной компенсации в размере 70 леев для проезда в городском общественном транспорте для 6710 педагогических кадров; утверждение надбавки в 20% к тарифной ставке 6620 учителей мун. Кишинэу, в том числе 893 преподавателей из пригородов; утверждение ежемесячной компенсации в размере 70 леев для проезда в городском общественном транспорте для 6710 педагогических кадров; предоставление ряду работников здравоохранения ежемесячной выплаты в размере 70 леев в месяц для проезда в городском общественном транспорте начиная с 1 января 2019 года; утверждение ежемесячной надбавки в размере 40% от тарифной ставки для работников социальной сферы и для работников культуры. Это лишь некоторые из наших достижений. Полный их список можно найти в нашем годовом отчете.
Т: Нам известно, что в 2018 году вы занимались поддержкой социально-уязвимых слоев населения. Что Вам удалось сделать?
И.Ч.: Во-первых, я хотел бы отметить утверждение Положения о создании Службы социальной поддержки малообеспеченных лиц/семей; внесение изменений в Положение о зубном протезировании с увеличением суммы помощи с 2000 до 3000 леев, а стоимость одной процедуры была увеличена с 3500 до 5000 леев; утверждение Положения о порядке освобождения пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей от оплаты излишков потребленной воды, указанных в счетах; изменение Регламента о предоставлении бесплатных обедов в столовых с увеличением суммы на одного человека с 2000 до 3000 леев. Также, с 700 до 1200 было увеличено число лиц, которые могут получать эти обеды. И это лишь несколько примеров, и повторяю, полный список представлен в нашем отчете.
T: Во время избирательной кампании вы часто говорили о людях с особыми потребностями…
И.Ч.: Опять же, ограничусь лишь несколькими примерами: – для инвалидов I группы были назначены 900 помощников с заработной платой в 1500-2000 леев в месяц и официальным трудоустройством; была создана Служба общественной социальной помощи и утверждены дополнительно 140 единиц персонала; было утверждено приобретение и установка подъемников для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, были установлены 12 лифтов в поликлиниках в Центре, на Ботанике и Чеканах; были выделены дополнительные средства на установку лифта в здании примэрии, но из-за бюрократических процедур этого не удалось сделать в 2018 году; по инициативе фракции социалистов внесены изменения в Положение о порядке обеспечения медицинскими приборами, в результате чего 821 человек получил термометры, 702 – тонометры, 600 человек получили специальные трости и др.
Т: Еще одним заявленным вами приоритетом была помощь пенсионерам. Как обстоят дела с этой точки зрения?
И.Ч.: В связи с этим я бы хотел отметить следующее: выделение финансовых средств к Пасхе; утверждение единовременной матпомощи в размере 100 леев к зимним праздникам для 70 тысяч пенсионеров; внесение изменений в Положение об установлении компенсации за проезд на городском транспорте для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (70 леев или проездные); увеличение пенсий с 2000 до 3000 леев более 70 тысячам сотрудников силовых ведомств и др.
Т: Каковы Ваши достижения в плане инфраструктуры? Ведь именно это одна из самых больших проблем столицы.
И.Ч.: Приведу несколько примеров: установлено 110 новых игровых и 70 спортивных площадок в рамках целевых программ во дворах жилых кварталов. Восстановлено уличное освещение во дворах 110 многоквартирных домов, с начала программы – более 250 пешеходных переходов. Отремонтированы подъездных пути, тротуары и бордюры в десятках столичных дворов, а также установлено около 600 лавочек по всему городу.
Т: Какова ситуация в связи с борьбой с незаконной застройкой? Нам известно, что и это один из Ваших приоритетов.
И.Ч.: В 2018 году мы продолжили борьбу с незаконной застройкой. Мы направили сотни обращений, подписанных советниками ПСРМ, в различные инстанции, в том числе судебные. Нами предотвращена застройка десятков незаконных объектов. Об отчуждении муниципальных земель, хотелось бы отметить, что десятки попыток были пресечены только в этом году. Мы также настояли на проведении земельных аукционов. Процедура в связи с этим вопросом в процессе разработки.
T: Каковы Ваши планы на будущее?
И.Ч.: Мы с коллегами и впредь будем рядом с людьми, будем работать над решением проблем, потому что только так можно сделать наш город современным и процветающим.
Кристина Пендя
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