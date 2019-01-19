Ион Чебан: и впредь мы будем рядом с гражданами

В интервью порталу ТРИБУНА председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан рассказал о результатах 2018 года и о планах на будущее.

Т: Г-н Чебан, как Вы охарактеризовали бы прошедший 2018 год?

И.Ч.: Год был достаточно трудным, потому что в 2018 году у нас были и досрочные выборы столичного примара. Известно, что на выборах появляются различные политические авантюристы, которые заявляют о большой любви к избирателям и городу, обещают золотые горы, а потом исчезают. Очевидно, что на фоне так называемой активности этих шумных псевдо-политиков сложно работать над решением проблем столицы, но не невозможно. Вместе с коллегами из фракции социалистов, мы продолжили последовательную работу над внедрением нашей повестки дня, которую мы установили еще в 2015 году.

T: Каковы Ваши достижения в 2018 году?

И.Ч.: Среди политических достижений я бы хотел особо отметить тот факт, что нам, наконец, удалось избавиться от Дорина Киртоакэ, который своими действиями разрушал столицу последние 10 лет. Мы постоянно разоблачали коррупционные действия, беззакония, бюрократию, протекционизм, и другие пагубные явления, что ознаменовали деятельность администрации Дорина Киртоакэ. И вот, наконец, в 2018 году, мы от него избавились.

Также среди политических достижений я бы отметил поведение Андрея Нэстасе после выборов. Еще во время выборов я сказал ему, что он лжец, и только спустя несколько месяцев, это было доказано в суде. Я потребовал от него всего лей, потому что такова цена его слов, но для меня не деньги важны. Он обещал бороться за интересы жителей столицы, но за все это время не сделал абсолютно ничего.

Еще не могу не отметить деятельность временно исполняющего обязанности генпримара Руслана Кодряну. Мы его не признаем, и заявляли это неоднократно. Сейчас по этому вопросу идет судебная тяжба. Хорошо, что он хотя бы не вмешивается в деятельность МСК, а управления регулярно отчитываются о своей работе. Так мы вносим свой вклад в решение проблем столицы.

T: А если говорить о других достижениях?

И.Ч.: Здесь я бы хотел отметить следующее: назначение 50%-ной надбавки к тарифной ставке 2700 сотрудников дошкольных образовательных учреждений; утверждение дополнительной доплаты в размере 500 леев ежемесячно с 1 сентября 2018 года для этой же категории сотрудников; утверждение ежемесячной компенсации в размере 70 леев для проезда в городском общественном транспорте для 6710 педагогических кадров; утверждение надбавки в 20% к тарифной ставке 6620 учителей мун. Кишинэу, в том числе 893 преподавателей из пригородов; утверждение ежемесячной компенсации в размере 70 леев для проезда в городском общественном транспорте для 6710 педагогических кадров; предоставление ряду работников здравоохранения ежемесячной выплаты в размере 70 леев в месяц для проезда в городском общественном транспорте начиная с 1 января 2019 года; утверждение ежемесячной надбавки в размере 40% от тарифной ставки для работников социальной сферы и для работников культуры. Это лишь некоторые из наших достижений. Полный их список можно найти в нашем годовом отчете.

Т: Нам известно, что в 2018 году вы занимались поддержкой социально-уязвимых слоев населения. Что Вам удалось сделать?

И.Ч.: Во-первых, я хотел бы отметить утверждение Положения о создании Службы социальной поддержки малообеспеченных лиц/семей; внесение изменений в Положение о зубном протезировании с увеличением суммы помощи с 2000 до 3000 леев, а стоимость одной процедуры была увеличена с 3500 до 5000 леев; утверждение Положения о порядке освобождения пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей от оплаты излишков потребленной воды, указанных в счетах; изменение Регламента о предоставлении бесплатных обедов в столовых с увеличением суммы на одного человека с 2000 до 3000 леев. Также, с 700 до 1200 было увеличено число лиц, которые могут получать эти обеды. И это лишь несколько примеров, и повторяю, полный список представлен в нашем отчете.

T: Во время избирательной кампании вы часто говорили о людях с особыми потребностями…

И.Ч.: Опять же, ограничусь лишь несколькими примерами: – для инвалидов I группы были назначены 900 помощников с заработной платой в 1500-2000 леев в месяц и официальным трудоустройством; была создана Служба общественной социальной помощи и утверждены дополнительно 140 единиц персонала; было утверждено приобретение и установка подъемников для людей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата, были установлены 12 лифтов в поликлиниках в Центре, на Ботанике и Чеканах; были выделены дополнительные средства на установку лифта в здании примэрии, но из-за бюрократических процедур этого не удалось сделать в 2018 году; по инициативе фракции социалистов внесены изменения в Положение о порядке обеспечения медицинскими приборами, в результате чего 821 человек получил термометры, 702 – тонометры, 600 человек получили специальные трости и др.

Т: Еще одним заявленным вами приоритетом была помощь пенсионерам. Как обстоят дела с этой точки зрения?

И.Ч.: В связи с этим я бы хотел отметить следующее: выделение финансовых средств к Пасхе; утверждение единовременной матпомощи в размере 100 леев к зимним праздникам для 70 тысяч пенсионеров; внесение изменений в Положение об установлении компенсации за проезд на городском транспорте для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (70 леев или проездные); увеличение пенсий с 2000 до 3000 леев более 70 тысячам сотрудников силовых ведомств и др.

Т: Каковы Ваши достижения в плане инфраструктуры? Ведь именно это одна из самых больших проблем столицы.

И.Ч.: Приведу несколько примеров: установлено 110 новых игровых и 70 спортивных площадок в рамках целевых программ во дворах жилых кварталов. Восстановлено уличное освещение во дворах 110 многоквартирных домов, с начала программы – более 250 пешеходных переходов. Отремонтированы подъездных пути, тротуары и бордюры в десятках столичных дворов, а также установлено около 600 лавочек по всему городу.

Т: Какова ситуация в связи с борьбой с незаконной застройкой? Нам известно, что и это один из Ваших приоритетов.

И.Ч.: В 2018 году мы продолжили борьбу с незаконной застройкой. Мы направили сотни обращений, подписанных советниками ПСРМ, в различные инстанции, в том числе судебные. Нами предотвращена застройка десятков незаконных объектов. Об отчуждении муниципальных земель, хотелось бы отметить, что десятки попыток были пресечены только в этом году. Мы также настояли на проведении земельных аукционов. Процедура в связи с этим вопросом в процессе разработки.

T: Каковы Ваши планы на будущее?

И.Ч.: Мы с коллегами и впредь будем рядом с людьми, будем работать над решением проблем, потому что только так можно сделать наш город современным и процветающим.

Кристина Пендя