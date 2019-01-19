ACUM: Участки за рубежом открываются там, где меньше избирателей

Цифра в 125 избирательных участков за рубежом, то есть на 25 участков больше, чем на президентских выборах 2016 года, это манипуляция. Власть не открыла избирательные участки там, где это было очень необходимо, где на предыдущих выборах десятки тысяч людей не смогли проголосовать, а открыла в тех государствах и населенных пунктах, где мало молдаван. Так комментирует избирательный блок ACUM открытие правительством 125 избирательных участков за пределами Республики Молдова для парламентских выборов, передает IPN.

Блок ACUM уточняет в пресс-релизе, что самая большая потребность в избирательных участках отмечается там, где число граждан является чрезвычайно большим. В Италии - в городах Парма, Падуя, Верона, Местре, Болонья, Брешиа, Модена, Тревизо, Милан и Рим.

В Ирландии, согласно результатам президентских выборов, нужно было открыть избирательный участок возле Дублина, однако правительство решило открыть участок в Трали.

Что касается США, ACUM отмечает, что более 2500 избирателей в 2016 году проголосовали в Чикаго, а сейчас там не предусмотрено открытие нового избирательного участка. Зато участки открываются там, где есть один кандидат, формально независимый, но фактически зависимый от ДПМ, где сотрудники агентства государственных услуг активно оформляют паспорта.

Во Франции, полагают члены ACUM, нужно было открыть четыре новых избирательных участка: два в Париже и по одному в Вильнев-Сен-Жорж и Монтрей. Но было решено открыть только один участок в Марселе, где молдаван мало.

В Великобритании было необходимо было открыть два новых участка в Лондоне, но будут открыты участки в Манчестере и Нортгемптоне.

В Румынии были необходимы три новых участка: два в Бухаресте и один в Яссах, однако будет открыт участок в Сибиу.

Избирательный блок ACUM называет это новым беззаконием и издевательством над молдаванами диаспоры.

Согласно решению правительства, утвержденному в пятницу, 18 января, за рубежом откроют 125 избирательных участков для проведения парламентских выборов от 24 февраля.

Больше всего избирательных участков будет открыто в Италии (29), Румынии и США (по 12), Российской Федерации (11), Франции (7), Португалии и Испании (по 5). В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии будут открыты четыре избирательных участка, на Украине, в Канаде и Турции - по три, а в Израиле, Бельгии, Чехии, Беларуси, Ирландии и Германии - по два участка. По одному избирательному участку будет открыто в Греции, Китае, Азербайджане, Польше, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве, Венгрии, Австрии, Болгарии, Швейцарии, Нидерландах, Катаре, Японии, Хорватии, Грузии, ОАЭ и Норвегии.