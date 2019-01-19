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Общество
Житель Молдовы вез из России десятки килограммов красной икры
19.01.2019

Гражданина Молдовы поймали при перевозке красной икры.

На пункте пропуска на российско-украинской границе «Бачевск» в Сумской области ночью украинские пограничник остановили для досмотра автомобиль Mercedes. За его рулем находился 59-летний гражданин Молдовы.

В салоне и багажнике автомобиля пограничники обнаружили 97 пластиковых контейнеров с красной икрой. Емкость каждого контейнера равнялась 500 граммам, соответственно весь вес красной игры составил 48,5 килограммов. Всю красную игру украинцы изъяли. Гражданину Молдовы грозит административное наказание, говорится сообщении Госпогранслужбы.


 
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