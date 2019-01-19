Житель Молдовы вез из России десятки килограммов красной икры

|
|
...
|
Общество
Гражданина Молдовы поймали при перевозке красной икры.
На пункте пропуска на российско-украинской границе «Бачевск» в Сумской области ночью украинские пограничник остановили для досмотра автомобиль Mercedes. За его рулем находился 59-летний гражданин Молдовы.
В салоне и багажнике автомобиля пограничники обнаружили 97 пластиковых контейнеров с красной икрой. Емкость каждого контейнера равнялась 500 граммам, соответственно весь вес красной игры составил 48,5 килограммов. Всю красную игру украинцы изъяли. Гражданину Молдовы грозит административное наказание, говорится сообщении Госпогранслужбы.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|